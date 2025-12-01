BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-CIVISME

Mouhoun/Montée des couleurs dans les établissements scolaires : Le CEG communal de Safané accueille l’évènement

Safané, 1er déc. 2025 (AIB)- La commune de Safané a procédé, le lundi 1er décembre 2025, à la relance des cérémonies tournantes de montée des couleurs dans les établissements scolaires. La première étape de cette initiative civique s’est tenue au Collège d’enseignement général (CEG) communal, sous la présidence du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Safané, Ali Traoré.

Le Collège d’enseignement général (CEG) communal, a accueilli, le lundi 1er décembre 2025, la montée des couleurs.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Safané, Ali Traoré, a exprimé sa reconnaissance aux Forces de défense et de sécurité (FDS) pour leur sens élevé du devoir, soulignant que leur engagement constant constitue un socle indispensable à la quiétude des populations.

Il a également salué le dévouement du corps enseignant et l’implication des services techniques, dont les efforts conjugués contribuent au bon fonctionnement de la commune.

Abordant les questions éducatives, l’autorité administrative, a rappelé la mise en œuvre du programme d’initiation aux métiers dans les établissements d’enseignement, un dispositif visant à doter les apprenants de compétences pratiques utiles à la vie active.

Il a aussi attiré l’attention sur la note du gouverneur de la région de Bankui, relative à la régulation des nuisances sonores, désormais restreintes à 22 heures, conformément aux dispositions de la loi n°2013-06/AN portant code de l’environnement.

« Toute personne qui ira à l’encontre de cette note sera interpellée et son matériel saisi », a-t-il averti.

Sur le plan administratif, le PDS, a annoncé la tenue, les 3 et 4 décembre prochains, de la tournée de la clinique mobile. Cette opération sanitaire, dédiée aux femmes et aux jeunes filles, se déroulera au CSPS de Banou puis au Centre Médical avec Antenne chirurgicale (CMA) de Safané.

Par ailleurs, il a invité les directeurs d’écoles à renforcer la coordination dans le processus d’établissement des Cartes nationales d’identité burkinabè (CNIB), afin de prévenir les absences non justifiées en cours.

La cérémonie a réuni les autorités militaires et paramilitaires, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), les chefs de services départementaux, les autorités coutumières ainsi que la communauté éducative du CEG communal.

Agence d’information du Burkina

GT/SB/HB/OO