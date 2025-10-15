BURKINA-MOUHOUN-ADMINISTRATION-ETATCIVIL-MODERNISATION

Mouhoun/Modernisation de l’état civil : La commune de Safané franchit une étape majeure

Safané, 13 oct. 2025 (AIB)-La commune de Safané, dans la province du Mouhoun, a accompli du 1er au 10 octobre 2025, une avancée significative dans la modernisation de son service d’état civil avec la numérisation complète de ses registres de naissance, dans le cadre du Programme pour la résilience, la gouvernance locale et les services de base (PREGOLS).

Pilotée par la Direction générale de la modernisation de l’état civil (DGMEC) du ministère de l’administration territoriale et de la mobilité, cette opération s’inscrit dans la dynamique nationale visant à renforcer la fiabilité, l’efficacité et la sécurité des services publics de base.

Pour ce faire, du 1er au 10 octobre 2025, une équipe technique de la DGMEC a séjourné dans les locaux de la mairie de Safané pour la numérisation de 1 553 registres, dont 314 registres de type TD, couvrant une période allant des années 1950 à nos jours.

Ce travail méticuleux permettra de préserver durablement des données essentielles à l’identité des citoyens, tout en facilitant la consultation et la sauvegarde.

La mission a salué la qualité exceptionnelle de la conservation des registres par les agents de l’état civil, soulignant le soin apporté à l’entretien de documents parfois âgés de plus de 70 ans.

Cette rigueur témoigne, selon elle, d’un sens élevé du service public et d’un attachement à la mémoire administrative locale.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Safané, Ali Traoré, a exprimé sa gratitude à l’endroit des acteurs institutionnels et techniques ayant contribué à la réussite de l’opération.

Il a également remercié le ministère en charge de l’Administration territoriale pour le choix porté sur sa commune, estimant que cette initiative « renforce la confiance entre les citoyens et l’administration et ouvre la voie à une gouvernance locale plus moderne et inclusive ».

La numérisation des registres d’état civil à Safané marque un tournant décisif dans la modernisation de la gouvernance locale.

Elle illustre l’engagement des autorités à offrir aux populations des services administratifs plus fiables, plus accessibles et résolument tournés vers l’avenir.

