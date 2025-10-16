BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-CONFERENCE-OUVERTURE

Mouhoun : Les enseignants exhortés à maintenir la dynamique de l’excellence au service des apprenants et de la nation

Bondoukuy, 16 oct. 2025 (AIB)-Le préfet du département de Bondoukuy, Mathias Bado, a présidé, le mercredi 15 octobre 2025, la conférence pédagogique annuelle des enseignants du primaire de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Bondoukuy. Les enseignants ont été exhortés à maintenir la dynamique de l’excellence et du dévouement au service des apprenants et de la nation.

La cérémonie d’ouverture de la conférence pédagogique annuelle des enseignants du primaire de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Bondoukuy, tenue le mercredi 15 octobre 2025 sous le thème : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration ».

Cette conférence s’inscrit dans la série des rencontres pédagogiques organisées par le ministère de l’enseignement de base et de la promotion des langues nationales pour la réussite des réformes éducatives et l’amélioration continue de la qualité des enseignements.

Elle a réuni les encadreurs pédagogiques, enseignants et partenaires du monde éducatif, venus échanger sur les stratégies d’amélioration de la qualité des apprentissages.

Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB), l’inspecteur Moussa Diéni, a salué la mobilisation du personnel enseignant et a souligné la portée de la rencontre, qu’il a qualifiée de cadre privilégié de réflexion, d’analyse et de partage d’expériences.

Il a invité les participants à tirer pleinement profit des échanges afin de renforcer leurs compétences professionnelles et de contribuer à une éducation de qualité pour tous.

Le préfet du département de Bondoukuy, Mathias Bado, a rappelé que cette conférence s’inscrit dans la dynamique nationale de mise en œuvre harmonieuse des réformes éducatives.

Il a indiqué que les enseignants, acteurs de première ligne du système éducatif, occupent une place centrale dans la réussite des politiques publiques initiées par le gouvernement.

M. Bado, a également rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), pour leurs sacrifices consentis dans la défense du territoire national ce qui permet la poursuite des activités d’éducation au profit de milliers d’enfants.

Le Préfet, a précisé que la conférence pédagogique ne constitue pas un simple cadre de formation, mais un espace d’innovation et d’amélioration continue des pratiques professionnelles.

Il a félicité le corps enseignant de la CEB de Bondoukuy pour les performances enregistrées au cours de l’année écoulée et les a exhortés à maintenir la dynamique de l’excellence et du dévouement au service des apprenants et de la nation.

Les travaux, prévus pour durer quatre jours, porteront sur des communications et des ateliers axés sur les nouvelles orientations du système éducatif et le renforcement du dispositif d’encadrement pédagogique.

Agence d’information du Burkina

TT/SB/hb/oo