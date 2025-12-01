BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-INITIATION-METIERS-LANCEMENT

Mouhoun : Les activités d’initiation aux métiers dans les établissements d’enseignement général lancées à Dédougou

Dédougou, 28 nov. 2025 (AIB)- Le ministre en charge de l’Enseignement secondaire, Dr Boubacar Sawadogo, a lancé, le vendredi 28 novembre 2025 à Dédougou, les activités d’initiation aux métiers dans les établissements d’enseignement général. La cérémonie s’est tenue sous le parrainage conjoint des ministres en charge de l’Administration territoriale et de l’Urbanisme.

Cette nouvelle architecture vise à bâtir une école plus connectée aux métiers et aux besoins économiques du pays, dans la perspective d’inverser la tendance qui a longtemps privilégié l’enseignement général.

L’ambition affichée est de porter à 60% la proportion d’apprenants inscrits dans les filières techniques et professionnelles, afin de mieux préparer les jeunes à l’emploi et à l’auto-emploi. Parmi les réformes majeures engagées figure l’introduction de l’initiation aux métiers dès les premières étapes du parcours éducatif.

Cette mesure entend permettre aux élèves de découvrir divers univers professionnels, de développer leur curiosité pour les savoir-faire, et d’être orientés de manière plus fine vers les métiers qui correspondent à leurs aptitudes et aspirations.

Dr Sawadogo, a indiqué que le programme d’initiation aux métiers constitue une étape déterminante dans la transformation de l’école burkinabè.

Selon lui, il s’agit de faire de l’école un espace créatif, productif et ancré dans les réalités du pays.

Le ministre, a expliqué que le dispositif prévoit des activités à grande échelle, dont l’organisation de 10 000 ateliers pratiques, la formation de 2 000 animateurs, l’initiation annuelle d’environ 600 000 apprenants, ainsi que 1 000 sorties d’immersion dans les entreprises, ateliers artisanaux et unités de production.

A ces actions s’ajouteront des journées carrières et la mise en place de bureaux d’information et d’orientation, destinés à renforcer l’accompagnement des élèves dans leur projet scolaire et professionnel.

« L’initiation aux métiers n’est pas seulement une activité scolaire : c’est une alliance entre l’école, les artisans, les techniciens, les parents, les entreprises, les collectivités territoriales et les partenaires au développement », a souligné ministre en charge de l’Enseignement secondaire.

S’adressant directement aux élèves, il les a invités à considérer cette réforme comme une porte ouverte sur l’avenir.

« Que ce soit dans les domaines de la couture, de l’électricité, de la mécanique, de l’agroalimentaire, du numérique, de la menuiserie, de la transformation ou encore du design, le programme leur permettra de toucher la matière, poser des questions, comprendre le fonctionnement d’un métier et découvrir de nouveaux horizons », a-t-il souligné.

Il a conclu en affirmant que la réussite du dispositif repose sur l’implication continue de l’ensemble des parties prenantes qui sont enseignants, apprenants, parents, collectivités territoriales, professionnels des métiers, ainsi que les partenaires techniques et financiers.

Leur engagement collectif est présenté comme une garantie de pertinence, de qualité et de durabilité pour cette réforme structurante.

Livrant le message des parrains, le ministre de l’urbanisme et de l’habitat, Michaïlou Sidibé, a salué une réforme fédératrice et mobilisatrice, en ce qu’elle rassemble enseignants, artisans, parents d’élèves, collectivités et partenaires du développement autour de la valorisation du travail productif.

Selon lui, l’initiation aux métiers constitue un pont solide entre l’école et la vie active et offre aux jeunes une occasion unique de révéler leurs talents tout en découvrant la richesse des savoir-faire nationaux.

A l’issue de la cérémonie officielle, les autorités ont visité le jardin pédagogique aménagé au Lycée provincial polyvalent de Dédougou grâce au soutien de l’Étoile du Faso, Olivier Paré.

Elles ont salué cette initiative, qui illustre concrètement l’esprit du programme et témoigne de l’engagement des acteurs locaux dans l’application des réformes éducatives.

Agence d’information du Burkina

