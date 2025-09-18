BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-REOUVERTURE

Mouhoun : Les acteurs de l’éducation de Ouarkoye échangent sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026

Ouarkoye, 17 sept. 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouarkoye, dans la province du Mouhoun, Idrissa Ganamé, a présidé, le mercredi 17 septembre 2025, une rencontre préparatoire de la rentrée scolaire 2025-2026. La séance a réuni les premiers responsables de la Circonscription d’éducation de base (CEB), des directeurs d’écoles, des présidents des Comités villageois de développement (CVD), ainsi que des personnes de ressources.

Les acteurs de l’éducation avec l’accompagnement des autorités de la Commune de Ouarkoye, se sont rencontrés, le mercredi 17 septembre 2025, pour préparer la rentrée avec sérénité autour des points essentiels tels que la réouverture des écoles fermées, la préparation de la mise en place des conseils d’écoles et des échanges autour de diverses préoccupations liées au bon déroulement de l’année scolaire.

La rencontre a été l’occasion de rappeler que, suite à l’insécurité, l’ensemble de l’administration de la commune avait été contrainte de se relocaliser à Dédougou en 2022.

Cette situation avait entraîné la fermeture de plusieurs établissements scolaires.

Toutefois, grâce aux efforts conjoints des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP), un retour progressif à la normale a été amorcé.

Pour le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Ouarkoye, Olivier Tamini, en 2023 et 2024, 24 écoles avaient pu rouvrir leurs portes.

« Pour cette rentrée 2025-2026, ce sont les 17 établissements restés fermés depuis 2022 qui reprennent effectivement leurs activités », a-t-il expliqué.

Olivier Tamini, a expliqué que cette avancée marque la réouverture totale des établissements scolaires de la CEB de Ouarkoye, qui compte désormais 34 écoles classiques, 3 Centres d’éducation et d’enseignement professionnel (CEEP), 3 Centres d’éducation de base non formelle (CEBNF) et une école bilingue.

Au cours des échanges, les participants ont formulé des recommandations visant à assurer une année scolaire apaisée et réussie.

Ils ont notamment insisté sur la nécessité d’un engagement collectif autour de la sécurité des établissements, de la mobilisation communautaire et de l’accompagnement pédagogique des élèves.

Le PDS de Ouarkoye, Idrissa Ganamé, a traduit sa reconnaissance aux acteurs de l’éducation pour les efforts fournis dans la résilience pour maintenir la flamme de l’éducation allumée dans la commune.

Il a aussi félicité et encouragé les forces combattantes dans la commune pour leurs actions qui ont permis la reprise progressive des activités dans la commune dans plusieurs domaines.

M. Ganamé, a souhaité que ce dynamisme soit toujours maintenu afin que la commune puisse amorcer avec sérénité son développement.

La réouverture de l’ensemble des écoles dans la commune de Ouarkoye constitue un signal fort de résilience et un pas important vers la normalisation de la vie socio-éducative, après plusieurs années de perturbations.

Agence d’information du Burkina

CB/SB/hb/oo