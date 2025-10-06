BURKINA-MOUHOUN-SECURITE-VENT REPUBLICAIN-PANEL

Mouhoun/Le Vent Républicain : La contribution des femmes à la Révolution progressiste populaire au cœur des échanges

Dédougou, 04 oct. 2025 (AIB) – Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de mobilisation des populations aux idéaux de la Révolution progressiste populaire (RPP) sous le leadership du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, l’organisation ‘’Le Vent Républicain’’ a tenu, le samedi 04 octobre 2025 à Dédougou, un panel sous le thème : « Participation citoyenne à la sécurité nationale et contribution des femmes à la Révolution progressiste populaire ».

Cette rencontre tenue le samedi 04 octobre 2025 à Dédougou, a permis des échanges riches, unanimement orientés vers un appel à l’unité, à la discipline et à l’engagement citoyen.

L’objectif principal du panel était de renforcer l’implication et la contribution des femmes dans la reconquête du territoire national et dans la poursuite de la Révolution progressiste populaire.

Il s’agissait de sensibiliser les participants aux enjeux sécuritaires actuels, de clarifier les mécanismes de participation citoyenne, mais aussi de consolider le dialogue entre les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les populations, afin de créer une synergie durable.

En marge des échanges, un don de sang a été réalisé au profit des FDS, signe concret de solidarité et de soutien aux forces engagées sur le terrain.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Dédougou, Dieudonné Tougfo, a mis l’accent sur la discipline et le respect des procédures dans l’organisation des activités des mouvements de soutien au président Ibrahim Traoré.

« Chacun doit jouer sa partition, que ce soit sur le front, dans l’administration, dans la communication ou dans l’organisation sociale, afin de contribuer à la victoire et au succès de la RPP », a-t-il déclaré avec fermeté.

Le coordonnateur régional du Vent Républicain dans le Bankui, Batio Adama Nignan, a rendu hommage aux FDS avant de rappeler que la sécurité nationale et la révolution ne sauraient se réaliser sans la participation de tous.

« La révolution est d’abord un changement de mentalité et de comportements quotidiens. C’est en s’alignant sur la vision du capitaine Ibrahim Traoré que le peuple burkinabè pourra bâtir un Faso uni, souverain et prospère », a-t-il conclu.

Le parrain du panel, Issa Gnanou, a pour sa part, insisté sur la sécurité comme responsabilité collective. Reprenant les propos du chef de l’Etat, il a affirmé que « personne ne viendra assurer la sécurité à la place des Burkinabè ».

Selon lui, le thème choisi est particulièrement pertinent puisqu’il valorise la place et le rôle des femmes dans la cohésion et la résilience des communautés.

Il a ainsi invité chaque citoyen à s’interroger sur son rôle et sa responsabilité dans la défense de la patrie.

De son côté, le coordonnateur national du Vent Républicain, Oscar Séraphin Ki, a expliqué que l’objectif de ce panel est de faire de chaque Burkinabè, en particulier des femmes, une force active pour la sécurisation du territoire et la réussite de la RPP.

Pour lui, cette lutte est une lutte de rupture et d’émancipation africaine, qui exige responsabilité, intelligence collective et engagement durable.

Le capitaine David W. Ouédraogo, commandant du 10e Bataillon d’intervention rapide (BIR), a rappelé que la sécurité nationale ne peut être durable sans l’implication active des femmes, qui représentent plus de la moitié de la population.

Illustrant son propos par des figures historiques féminines de résistance et de médiation, il a montré que les femmes burkinabè sont à la fois éducatrices, gardiennes des valeurs, médiatrices et actrices de mobilisation communautaire.

Conscient des obstacles socio-culturels, le conférencier a plaidé pour un dialogue institutionnalisé entre femmes et FDS ainsi que pour leur formation à la citoyenneté active.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/oo