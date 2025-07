BURKINA-DEDOUGOU-VISITE-ECHANGE-ACTEURS

Mouhoun : Le ministre en charge de l’Enseignement secondaire échange avec les acteurs autour des réformes éducatives

Dédougou, 21 juil. 2025 (AIB) En marge de sa tournée de terrain dans la Boucle du Mouhoun, le ministre en charge de L’enseignement secondaire, Dr Boubacar Savadogo, a rencontré ce lundi 21 juillet 2025 à Dédougou, les responsables et agents du ministère dans la région. Une rencontre d’échanges, d’écoute et de remobilisation autour des défis et réformes en cours dans le secteur éducatif.

Avant la réunion ce lundi 21 juillet 2025 à Dédougou, les responsables et agents du ministère dans la région, le ministre en charge de l’Enseignement secondaire, Dr Boubacar Savadogo, sest rendu dans les locaux de la direction régionale à Dédougou, où il a pu constater le dynamisme du personnel malgré les conditions souvent difficiles, notamment liées à l’insécurité.

Il a salué la résilience des équipes et a réaffirmé la volonté du gouvernement de soutenir les acteurs de terrain.

Au cur de la rencontre, une communication de fond a été présentée par le secrétaire général du ministère en charge de l’Enseignement secondaire, Henri Prosper Paré.

Il a retracé la genèse du ministère, né de la volonté des plus hautes autorités de donner une impulsion forte à la formation professionnelle et technique.

M. Paré, a mis en lumière les principales réformes engagées depuis sa création, notamment l’élargissement de loffre de formation, l’adéquation des curricula aux besoins du marché du travail, et la promotion de l’alternance école-entreprise.

Henri Prosper Paré, a également insisté sur l’importance de la gouvernance locale des établissements et du partenariat avec les collectivités et les secteurs productifs.

Les participants, issus des inspections de l’enseignement secondaire, établissements secondaires et centres de formation, ont saisi l’occasion pour partager leurs préoccupations.

Par la voix du directeur régional en charge de L’enseignement secondaire, Raoul Sanon, les défis se résument au déficit d’infrastructures, manque de ressources humaines qualifiées, difficultés liées à l’encadrement des apprenants et aux dispositifs d’insertion professionnelle.

Des initiatives locales porteuses, telles que louverture de nouvelles filières techniques ou des programmes d’entrepreneuriat jeunes, ont aussi été présentées comme des motifs d’espoir.

Dans son intervention, le ministre Savadogo a réaffirmé sa conviction que l’enseignement technique et la formation professionnelle constituent des leviers stratégiques pour le développement économique du Burkina Faso.

Il a encouragé les acteurs à plus de créativité et d’engagement, malgré les contraintes sécuritaires et logistiques.

Dr Boubacar Savadogo, sest engagé à porter les doléances aux niveaux de décision concernés, tout en appelant à une mobilisation collective pour renforcer la résilience du système éducatif.

Il a lancé un appel à l’unité d:action et à l’innovation pédagogique et sest dit convaincu que, malgré les défis, les fondations dune éducation de qualité, inclusive et adaptée aux réalités du pays peuvent être posées grâce à la détermination des acteurs de terrain.

Agence d’information du Burkina

