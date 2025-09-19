Burkina-Bougouriba-Cyclisme-Soutien-AES

Mouhoun : Le « cycliste de l’AES » accueilli à Disshin

Diébougou, 19 sept. 2025 (AIB) – Frédéric W. Kaboré, connu sous le nom de « cycliste de l’AES », a fait son entrée jeudi à Dédougou, étape de sa tournée dénommée « Coup de pédale avec le drapeau de l’AES », après son départ de Disshin, dans la province du Ioba.

A l’entrée Est de la ville par une foule enthousiaste, le militant panafricaniste a été escorté jusqu’à la mairie où l’attendaient le président de la délégation spéciale (PDS) Aimé Ouédraogo et plusieurs officiels. Poignées de main, allocutions, remise du drapeau de l’AES au PDS, exécution de l’hymne de l’AES et photos de famille ont constitué les temps forts de cet accueil.

Frédéric Kaboré a expliqué que son périple à vélo vise à « montrer à tout le monde que l’impérialiste ment trop sur nous, il nous manipule ». Selon lui, contrairement aux discours alarmistes, le Burkina Faso reste « frais, vert et riche ».

« On ne doit pas céder à ces manipulations de l’impérialisme peint le pays rouge, c’est faux. Si j’ai pu quitter Ouagadougou, traverser et aller jusqu’au Mali, cela prouve que l’insécurité n’est pas comme ils le disent », a-t-il soutenu.

Pour donner corps à cette conviction, le cycliste sillonne non seulement le Burkina mais aussi la sous-région et au-delà. « J’ai pris le vélo, j’ai fait le Burkina, le Mali, le Niger, la Guinée Conakry. J’ai eu la chance de passer deux semaines en Russie pour soulever le drapeau de l’AES. Après la Russie, j’ai fait Accra, le tour des douze arrondissements et des six communes de Ouagadougou », a-t-il rappelé.

Visiblement touché par l’accueil, Frédéric W. Kaboré a remercié les habitants de Diébougou pour leur hospitalité.

Le PDS Aimé Ouédraogo a salué « un geste patriotique » et invité la jeunesse à suivre cet exemple : « Chacun de nous peut, à sa manière, affirmer son amour pour le Burkina Faso et pour l’AES. »

Parti de Ouagadougou le 15 septembre, Frédéric Kaboré poursuit ainsi un périple qui le mènera jusqu’à Gaoua, chef-lieu de la région du Djôrô, avec une nouvelle étape prévue dès le lendemain dans la province du Poni.

Agence d’Information du Burkina

KMG/yos