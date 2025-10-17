BURKINA-MOUHOUN-DEVELOPPEMENT-FASO MEBO-LANCEMENT

Mouhoun/Lancement de Faso Mêbo dans la province du Mouhoun : Plus de 373 tonnes de ciment récoltées

Dédougou, le 16 oct. 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga, a lancé, le jeudi 16 octobre 2025 à Dédougou, l’initiative présidentielle « Faso Mêbo », dans la province du Mouhoun. La cérémonie a connu la présence d’autorités administratives, coutumières, religieuses et des filles et fils de la région, venus témoigner leur adhésion à cet élan collectif de développement endogène. Plus de 373 tonnes de ciment ont été récoltées sur place.

Après Boromo dans la province des Balé, c’est au tour de Dédougou, chef-lieu de la province du Mouhoun, d’accueillir l’acte 2 du lancement de l’initiative présidentielle « Faso Mêbo », le jeudi 16 octobre 2025 à Dédougou.

Le gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga, a salué la mobilisation exceptionnelle des populations et des acteurs socio-économiques de la région.

Il a rappelé que « Faso Mêbo », s’inscrit dans la vision du Président du Faso, de susciter une participation citoyenne accrue à l’effort national de construction et de résilience.

Selon le gouverneur, cette initiative traduit la volonté du Chef de l’État de faire de chaque Burkinabè un acteur à part entière du développement de sa communauté.

« Faso Mêbo n’est pas seulement un appel à la solidarité, c’est aussi un devoir de patriotisme, une manière pour chacun d’entre nous de poser un acte concret pour le progrès de notre pays », a-t-il indiqué.

Pour Babo Pierre Bassinga, Faso Mêbo est un levier stratégique de transformation sociale et économique, mais aussi un symbole de la foi des Burkinabè en leurs propres capacités, invitant les populations à poursuivre dans la même dynamique d’engagement collectif.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Dédougou, Dieudonné Tougfo, a, pour sa part, exprimé la fierté et la disponibilité des populations de la commune à accompagner l’initiative.

Il a souligné que la propreté, l’embellissement du cadre de vie et la construction d’infrastructures communautaires durables doivent désormais faire partie du quotidien de chaque citoyen.

« Un environnement sain favorise un esprit sain, condition essentielle au développement », a insisté le PDS.

Le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, président du comité d’organisation, a salué la forte implication de l’ensemble des acteurs de l’administration, du secteur privé, de la société civile et des forces vives dans la réussite de cette cérémonie.

Il a rendu hommage à la générosité des contributeurs et à l’esprit de solidarité manifesté.

A l’issue de la cérémonie, le bilan des dons collectés, fruit de la mobilisation des filles et fils de la province du Mouhoun, fait ressortir 373 tonnes de ciment, 1 960 000 F CFA en espèces, des matériels de protection individuelle, 1 100 moules pour pavés et des camions chargés d’agrégats, des brouettes, des pelles et des truelles.

Ces contributions serviront à la réalisation d’infrastructures communautaires prioritaires dans les différentes provinces de la région.

Les bénédictions des chefs coutumiers et des leaders religieux, suivies de prestations culturelles, ont ponctué cette journée de mobilisation citoyenne, marquée par un fort sentiment d’unité et d’appartenance à la Nation.

Avant la cérémonie officielle, tôt dans la matinée, les forces vives ont organisé un cross qui a mobilisé un beau monde suivi de la montée des couleurs au haut-commissariat de Dédougou.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/oo