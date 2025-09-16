BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-RENTREE-OUVERTURE

Mouhoun : La réouverture de plusieurs écoles fermées pour raison sécuritaire dans la commune de Bondoukuy

Bondokuy, 16 sept. 2025 (AIB)-Après plusieurs années de fermeture consécutives à la dégradation du contexte sécuritaire, les écoles des villages de Makouna, Bouenivouloun, Koumana, Nia, Bodomakohtilé, Kiniomir, Dourou, Gangabouli et Yamazalé, de la dans la commune de Bondokuy, s’apprêtent à rouvrir leurs portes à l’occasion de la rentrée pédagogique fixée au 1er octobre 2025. C’est le constat fait auprès des autorités en charge de l’éducation à Bondokuy à l’occasion de la rentrée administrative le 15 septembre 2025.

Cette décision, fruit d’un engagement collectif, constitue un jalon majeur dans la dynamique de retour à la normale et dans la restauration du droit fondamental des enfants à l’éducation.

Grâce à la mobilisation conjointe des autorités administratives, des Forces de défense et de sécurité, des encadreurs pédagogiques et des partenaires de l’éducation, les conditions ont été réunies pour permettre aux élèves de regagner leurs établissements dans leurs localités d’origine.

C’est dans cette logique à l’occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, les écoles des villages de Makouna, Bouenivouloun, Koumana, Nia, Bodomakohtilé, Kiniomir, Dourou, Gangabouli et Yamazalé, de la dans la commune de Bondokuy, seront réouvertes.

Il convient de souligner que durant la fermeture de ces établissements, les élèves avaient été redéployés à Bondokuy, où, avec l’appui constant des acteurs éducatifs et sociaux, leur parcours scolaire avait pu se poursuivre sans interruption notable.

La réouverture des écoles du grand Ouest de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Bondokuy traduit également la volonté de l’État et de ses partenaires de renforcer la sécurité et de consolider la cohésion sociale.

Les communautés locales, en synergie avec les FDS et les partenaires éducatifs, entendent multiplier les initiatives pour que l’éducation ne soit plus jamais interrompue par l’insécurité.

Agence d’information du Burkina

