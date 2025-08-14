Burkina-Boucle-du-Mouhoun-Immersion-Lancement

Mouhoun : La première immersion patriotique des nouveaux bacheliers officiellement lancée

Dédougou, 13 août 2025 (AIB) – Le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, a présidé ce mercredi 13 août 2025 au collège privé Saint Gabriel de Dédougou, la cérémonie officielle de lancement de l’immersion patriotique des nouveaux bacheliers, un programme national visant à renforcer l’esprit citoyen et patriotique de la jeunesse burkinabè.

Dès les premières heures de la matinée du mercredi 13 août 2025, les participants, composés de nouveaux bacheliers, encadreurs, autorités administratives, militaires, coutumières et religieuses, se sont rassemblés sur l’esplanade du Collège privé Saint Gabriel.

Dans une ambiance solennelle, la cérémonie a débuté par la montée des couleurs, exécutée au son de l’hymne national, symbole d’unité et d’engagement pour la patrie.

Dans le message du Chef de l’Etat lu par le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, le Président a félicité les nouveaux bacheliers pour leur succès à leur examen crucial de leur cursus scolaire et universitaire.

Il a en outre salué la mise en œuvre de ce programme inédit qui s’inscrit dans la dynamique de renforcement du civisme, de la cohésion sociale, de la défense des valeurs nationales et de l’histoire du pays.

Le Chef de l’Etat a rappelé que l’immersion patriotique est une réponse aux défis actuels que traverse le Burkina Faso, marqués par les menaces sécuritaires et les tensions sociales.

Selon lui, il est impératif d’inculquer à la jeunesse des valeurs de discipline, de solidarité et de service à la nation, afin qu’elle participe activement à la construction d’un pays uni et résilient.

« Vous devrez reprendre le message que vous avez appris durant l’immersion autour de vous pour que tous ceux qui n’ont pas eu la chance d’être à cette immersion puissent apprendre de vous ce qu’est le patriotisme, ce qu’est l’engagement pour la patrie », a-t-il conclu.

Dans son adresse aux nouveaux bacheliers, le gouverneur Babo Pierre Bassinga, a insisté sur l’importance de ce cadre de formation et d’éducation citoyenne.

Il a invité les participants à tirer le meilleur parti de cette expérience qui mêle apprentissages théoriques et activités pratiques, dans un esprit de fraternité et de dépassement de soi.

Le gouveneur, a souligné que cette immersion patriotique est un investissement sur l’avenir, car une jeunesse consciente de ses responsabilités est un gage de stabilité et de progrès.

« Nous sommes à notre première édition et à travers la façon dont les émergés ont entonné l’hymne national, j’ai compris qu’ils sont intéressés au plus haut point par cet exercice et nous allons faire au mieux tout ce qu’il y a en notre pouvoir pour rendre leur séjour agréable dans notre région, un très bon souvenir de l’immersion patriotique dont ils sont les pionniers et les meilleurs ambassadeurs du message du Chef de l’Etat », a-t-il dit.

S’exprimant sur l’organisation de l’immersion patriotique dans la région, le directeur régional en charge de l’enseignement secondaire de la Boucle du Mouhoun, Raoul Sanon, dira que tout est déjà ficelé et nous sommes de plein pied dans l’immersion patriotique.

« Tout est fin prêt et nous avons reçu les vivres pour que les émergés puissent s’alimenter », a-t-il dit, et a souligné que 14 sites sont choisis à travers l’ensemble de la région pour permettre aux 4713 nouveaux bacheliers de suivre l’immersion.

L’immersion patriotique des nouveaux bacheliers, prévue pour durer trente jours, comprend plusieurs modules à savoir l’histoire et institutions du Burkina Faso, droits et devoirs du citoyen, discipline militaire, activités communautaires, et sensibilisation sur la protection de l’environnement. Les journées seront également ponctuées de travaux collectifs, d’activités sportives et de moments d’échanges sur les enjeux nationaux.

Pour les bénéficiaires, cette première édition est une opportunité unique de renforcer leur connaissance du pays, de développer un esprit d’équipe et d’acquérir des réflexes de citoyens engagés.

Les participants ont exprimé leur fierté d’appartenir à la première promotion de l’immersion patriotique initiée par les plus hautes autorités et leur détermination à honorer la confiance placée en eux.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/oo