Burkina-Mouhoun-Assurance-promotion

Mouhoun :

La population de la commune de Tchériba sensibilisée sur les services de micro assurance santé

Dédougou, le 17 avril 2025 (AIB)- La population de la commune de Tchériba a été sensibilisée, le jeudi 17 avril 2025, sur les services de la micro assurance santé, en collaboration avec les institutions de microfinance.

L’objectif général de la formation tenue le jeudi 17 avril 2025, est de promouvoir le couplage entre les mutuelles de santé et les institutions de microfinance ainsi que les services offerts par la mutuelle sociale et susciter l’adhésion des populations.

Dans un Burkina Faso marqué par une crise humanitaire persistante due aux attaques de groupes terroristes, l’accès aux services sociaux de base est devenu de plus en plus limité, notamment pour les populations les plus vulnérables.

Cette situation a mis en évidence la nécessité urgente d’améliorer les indicateurs de protection sociale, qui demeurent très faibles.

Elle a permis de mettre en œuvre des activités de communication pour faire connaître cette approche innovante et susciter l’engagement des citoyens à rejoindre les mutuelles de santé.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du programme d’appui au développement humain et aux services sociaux de base dans le triangle Ouagadougou-Koudougou-Dédougou-Bobo-Dioulasso.

La délégation de l’Union européenne a apporté son soutien financier pour le projet d’«Appui au développement des services sociaux de base dans les régions du Centre-Ouest et de la Boucle du Mouhoun».

Ce projet est piloté par un consortium d’ONG internationales et nationales, comprenant le Danish Refugee Council (DRC), ASMADE, HELVETAS et TOND LAAFI.

L’objectif principal de cette initiative est de renforcer la résilience des populations touchées par la crise sécuritaire.

En améliorant l’accès aux services sociaux de base, notamment à travers le couplage MS/IMF, le projet vise à renforcer les capacités d’offre de services pour les populations vulnérables et pauvres dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest.

Le vice-président de la délégation spéciale communale de Tchériba, Aboubacar Léopold Dissa, a loué l’initiative du projet et a remercié l’ONG ASMADE qui est un partenaire privilégié de la commune.

« Cette reforme de la mutuelle sociale qui est une nouvelle aventure avec les institutions de la microfinance facilitera l’adhésion des populations. Au regard de l’importance de cette initiative pour le bien-être des populations, la commune soutient l’initiative en mettant à la disposition de la mutuelle, un local qui servira de siège», a indiqué M. Dissa.

Il a ajouté que la commune compte accompagner la mutuelle de matériel adéquat afin de faciliter leur travail.

Le vice-président de la délégation spéciale communale de Tchériba, a affirmé que la commune intensifiera la sensibilisation pour une forte adhésion de la population à la mutuelle.

Pour la coordonnatrice du Projet, Lydie Paré/Tiendrébéogo, l’objectif du projet est de contribuer au renforcement de la résilience des populations affectées par la crise sécuritaire.

Elle a précisé que son objectif est de renforcer les capacités d’offre de services sociaux de base pour les populations vulnérables et pauvres dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest pour la période de novembre 2023 à novembre 2027.

De l’avis de la représentante du secrétaire exécutif de l’ONG ASMADE, Aminata Coulibaly, sa structure s’est engagée depuis plusieurs années avec l’appui des ses partenaires dans l’accompagnement des populations à la mise en place des mutuelles de santé dans plusieurs régions du Burkina Faso.

« A ce jour, ASMADE a accompagné 125 communes dans la mise en place de mutuelles sociales regroupées au sein de 11 unions régionales avec le concours d’autres acteurs du secteur de la mutualité », a-t-elle dit.

Mme Coulibaly, a ajouté que malgré cet état de fait, le taux d’adhésion aux mutuelles sociales reste faible au Burkina Faso et particulièrement dans la région de la Boucle du Mouhoun au regard de la densité de la population mais aussi du fait de la faible culture mutualiste qui est constatée au niveau des populations.

« Dans une dynamique visant à promouvoir l’inclusion économique et à faciliter l’accès à des soins de santé de qualité, l’ONG ASMADE entend implémenter une nouvelle approche qui est le couplage « mutuelle sociale et microfinance », a expliqué Mme Coulibaly.

Une série d’activités marquée par des visites de courtoisie, des émissions radiophoniques et des représentations théâtrales, vont permettre d’engager des discussions constructives entre les acteurs de la santé et de la microfinance, en mobilisant les communautés pour une meilleure intégration dans les systèmes de protection sociale.

Cet événement à Tchériba représente une étape significative dans la lutte pour améliorer l’accès aux services sociaux de base au Burkina Faso grâce à la collaboration entre les mutuelles de santé et les institutions de microfinance.

Il est possible d’espérer un avenir où chaque citoyen pourra bénéficier des soins nécessaires et d’une protection sociale adéquate, même en période de crise.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/bz