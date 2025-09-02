BURKINA-MOUHOUN-MEETING-SOUTIEN-PRESIDENT

Mouhoun : La population de Douroula soutient le Président Traoré à travers une marche-meeting

Dédougou, 2 sept. 2025 (AIB)- La population de Douroula s’est mobilisée le samedi 30 août 2025 comme un seul homme pour manifester son adhésion à la vision du Chef de l’Etat et témoigné son engagement à accompagner la Révolution progressiste populaire à travers une marche-meeting.

Longtemps éprouvée par les groupes armés terroristes qui avaient vidé la commune de ses habitants, aujourd’hui Douroula située à une vingtaine de kilomètres sur l’axe Dédougou-Tougan revit grâce aux opérations des Forces de défense et de sécurité (FDS) appuyées par les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), sous la vision éclairée du Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

Jeunes, vieux, hommes, femmes, ont manifesté leur gratitude aux plus hautes autorités de notre pays pour le retour de la paix et de la sécurité dans la commune de Douroula.

De la place du marché au quartier général de la veille citoyenne en passant par la préfecture, tout Douroula s’est mobilisé sous la houlette du chef de canton, Inoussa Soirè Soaré, pour exprimer sa joie et sa volonté indéfectible de s’inscrire dans la dynamique impulsée par le Président du Faso.

A cette occasion, le chef de canton a remercié la population de Douroula au capitaine Ibrahim Traoré et à l’ensemble des Forces combattantes pour les efforts déployés pour la libération de leur localité et les actions en cours pour la consolidation de la sécurité dans la zone.

Il a réitéré ses bénédictions aux premiers responsables du pays et appelé l’ensemble des filles et fils à la cohésion et à la mobilisation autour de la Révolution progressiste populaire.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Douroula, Maxime Bakouan, est revenu sur la vision du Président du Faso et a insisté sur la nécessité pour tous de changer de paradigme pour épouser les valeurs de solidarité, de patriotisme, d’intégrité pour mieux s’inscrire dans le renouveau en cours dans notre pays.

Tout en revenant sur les souvenirs douloureux de la période d’occupation de leur commune par des terroristes, le représentant du comité d’organisation de la marche meeting, Zakaria Soaré, a partagé la conviction des « douroulakan », pour une victoire définitive sur les forces du mal et un retour de l’ensemble des personnes déplacées internes.

Il a réaffirmé le soutien indéfectible de la population aux autorités, aux FDS et aux VDP dans la reconquête du territoire national.

Pour traduire cet engagement pour la patrie, la population a, à cette occasion, mobilisé 200 000 FCFA pour le Fonds de soutien patriotique, 150 000 FCFA pour le Groupement des unités mobiles d’intervention (GUMI) de la police installé dans la commune et 300 000 FCFA pour les VDP..

Le forgeron a également offert symboliquement un sabre au GUMI et aux VDP.

La population de Douroula de plaider pour un renforcement de l’aide alimentaire au regard du fait qu’elle n’a pas pu exploiter leurs champs la saison écoulée.

Elle a souhaité également la réalisation d’aménagements hydro-agricoles pour contribuer à l’autosuffisance alimentaire et l’augmentation en personnel du centre médical de la localité.

Animations musicales, défilé des femmes en pagnes traditionnels dafing pour valoriser le patrimoine culturel local, signe de retour de la joie à Douroula, ont meublé cette journée de reconnaissance et d’engagement pour la Révolution progressiste populaire.

Agence d’information du Burkina

MY/NO/BH/BBP