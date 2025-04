Burkina-Mouhoun-Mutuelle-Couplage

Mouhoun : La mutuelle sociale et la microfinance couplées pour un accès durable aux soins de santé

Dédougou, le 18 avril 2025, (AIB)-L’ONG ASMADE a mis en œuvre, le vendredi 18 avril 2025, un modèle innovant de

couplage entre les mutuelles sociales (MS) et les institutions de microfinance (IMF), pour garantir un accès durable aux soins de santé pour les populations pauvres et vulnérables, en renforçant à la fois leur sécurité financière et leur accès aux services de santé.

Ce modèle a été mis en œuvre dans le cadre du projet «Appui au développement des services sociaux de base dans les régions du Centre-Ouest et de la Boucle du Mouhoun, au Burkina Faso» (OKDB/Tedanro), piloté par un consortium d’ONG internationales et nationales composé de Danish Refugee Council (DRC), ASMADE, HELVETAS et TOND LAAFI.

Au Burkina Faso, de nombreuses personnes, notamment celles vivant dans les zones rurales, font face à des défis considérables pour accéder à des soins de santé de qualité.

Les coûts des soins médicaux, associés à une situation économique précaire, limitent l’accès aux services de santé essentiels.

L’initiative de l’ONG ASMADE à travers le couplage mutuelle sociale et microfinance vise à remédier à cette problématique en intégrant des solutions de santé et de microfinance.

Le couplage MS/IMF est une approche holistique qui permet de créer des synergies entre la protection sociale et les services financiers.

Les mutuelles sociales offrent une couverture sanitaire aux membres, tandis que les institutions de microfinance fournissent des ressources financières pour soutenir des activités génératrices de revenus.

Ce partenariat favorise une meilleure prise en charge sanitaire tout en améliorant la sécurité économique des bénéficiaires.

La responsable du bureau régional de l’ONG ASMADE dans la Boucle du Mouhoun, Aminata Coulibaly, ce couplage offre un accès aux soins de santé qui permet aux membres des mutuelles sociales de bénéficier d’une couverture qui leur permet d’accéder à des soins de santé sans être freinés par les coûts.

Pour elle, le couplage permet aux adhérents des IMF de pouvoir obtenir des prêts pour développer des projets économiques, ce qui améliore leur autonomie financière.

«En garantissant un accès aux soins et en soutenant les initiatives économiques, ce couplage contribue à l’amélioration générale de la qualité de vie des communautés», a-t-elle indiqué.

Selon Mme Coulibaly, l’ONG ASMADE travaille en étroite collaboration avec les acteurs communautaires pour sensibiliser la population sur les avantages de ce couplage.

Elle a ajouté que des formations sont également dispensées pour renforcer les capacités des mutuelles et des IMF, afin d’assurer une gestion efficace et durable des ressources.

L’initiative de couplage entre les mutuelles sociales et les institutions de microfinance mise en œuvre par l’ONG ASMADE représente une avancée significative dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au Burkina Faso.

En facilitant l’accès aux soins de santé et en favorisant la sécurité financière, ce projet pourrait servir de modèle pour d’autres régions confrontées à des défis similaires.

La synergie entre la santé et la finance est essentielle pour bâtir des communautés plus résilientes et plus prospères.

Pour faire la promotion de ce couplage, l’ONG ASMADE fait la promotion du couplage MS/IMF et les services de la mutuelle sociale à travers des journées promotionnelles dans les différentes communes ciblées par le projet.

Ces journées sont l’occasion pour sensibiliser les populations sur l’approche couplage MS/IMF et solliciter leur adhésion.

A Tchériba, l’Imam Moctar Koté, a apprécié l’initiative et promet s’investir pour que la population comprenne ce couplage et adhère à la mutuelle sociale.

« Ce couplage MS/IMF nous donne des opportunités pour faire face à notre bien-être à travers la mutuelle de santé qui nous permettra de faire face à nos problèmes de santé pour le bien-être de nos familles», a dit l’Imam Koté.

Il a soutenu qu’il va sensibiliser les fidèles pour leur adhésion à la mutuelle.

Tout comme lui, Soumana Diallo, un habitant de la commune de Tchériba, a invité la population à faire confiance aux institutions de microfinance (IMF) et à adhérer aux mutuelles de santé.

Dans la Boucle du Mouhoun, le Projet OKDB/Tendanro se déploiera dans les communes de Dédougou où il y a la mutuelle sociale Payoro, Tchériba avec la mutuelle sociale Kénéya Kagni et Boromo avec la mutuelle sociale communale (MUSACOB).

Agence d’information du Burkina SB/hb/bz