BURKINA-MOUHOUN-ENGAGEMENT-PATRIOTIQUE-TRAVAUX-INTERET

Mouhoun/Journées d’engagement patriotique : Les populations de Kona réhabilitent des voies urbaines

Kona, le 06 oct. 2025, (AIB)- Dans le cadre de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JNEPPC), la population de Kona, dans la province du Mouhoun, s’est mobilisée, le lundi 06 octobre 2025, pour réhabiliter des voies dans la ville.

Mobilisés, engagés et répondant à l’appel du Président de la délégation spéciale (PDS) de Kona, Ali Sanou, les habitants ont pris part, dès les premières heures du lundi 06 octobre 2025, à une vaste opération de réhabilitation des voies urbaines.

Munis de pelles, de dabas et d’engins motorisés, hommes, femmes et jeunes ont conjugué leurs efforts pour remettre en état les principales artères de la ville.

Selon M. Sanou, cette initiative s’inscrit dans la volonté des autorités de raviver l’esprit patriotique et d’inciter les citoyens à participer activement aux actions de développement communautaire.

« La construction d’un Burkina Faso fort et prospère passe par l’engagement de tous, à travers des gestes concrets au service de la collectivité », a-t-il souligné.

Ce chantier collectif a été salué par l’ensemble des participants, qui y voient une manifestation tangible de la solidarité nationale et de la volonté partagée de bâtir un pays souverain et résilient.

En unissant leurs forces pour l’entretien de leur cadre de vie, les populations de Kona traduisent l’esprit des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, voulues par le Chef de l’Etat pour refonder la nation sur les valeurs de travail, de cohésion et de dignité.

Agence d’information du Burkina

BB/SB/hb/oo