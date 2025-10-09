BURKINA-BANKUY-CITOYENNETE-ENGAGEMENT-PATRIOTIQUE

Mouhoun/Journées d’engagement patriotique : Le PDIS initie des actions citoyennes et de solidarité au profit de la population

Dédougou, 8 oct. 2025 (AIB) – Le Programme de développement intégré de la vallée de Samendini (PDIS), a organisé, le mardi 7 octobre 2025 à Dédougou, une journée de salubrité suivie d’un don de matériel au profit du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) du secteur 3 et des kits scolaires au profit d’une centaine d’enfants de soldats tombés au front. Cette activité, inscrite dans le cadre des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Les actions citoyennes du Programme de développement intégré de la vallée de Samendini (PDIS), organisées, le mardi 7 octobre 2025 à Dédougou, a connu la participation des autorités administratives, sanitaires et techniques de la région du Bankui.

Cette journée de citoyenneté et de solidarité vise à réaffirmer son engagement aux côtés des autorités et des populations de la région de Bankui et du Sourou, pour promouvoir un environnement sain, une gouvernance participative et un développement harmonieux au service du bien-être collectif tout en marquant sa solidarité envers les enfants des FDS tombés pour la patrie.

Le Programme a remis au CSPS du secteur 3 de Dédougou, un lot de matériel d’entretien constitué d’une centaine de bassines, une cinquantaine de seaux, et également des serpillières et du savon liquide.

Pour le directeur régional en charge des Droits humains du Bankui, Dapoba Diarra, représentant le gouverneur, ce geste est à saluer et constitue une initiative hautement citoyenne.

Selon lui, cette activité s’inscrit dans la dynamique des Journées d’engagement, qui invitent chaque Burkinabè à poser des actes concrets de civisme, de citoyenneté et de responsabilité.

« Le PDIS, par cette action, contribue à promouvoir des comportements exemplaires et patriotiques », a apprécié Dapoba Diarra.

Le directeur régional en charge des Droits humains de Bankui, a également félicité le programme pour son implication dans la sensibilisation à la salubrité et pour avoir mobilisé les populations autour d’un idéal de propreté et de cohésion sociale.

Le coordonnateur du PDIS, Ibrahim Bélem, a, pour sa part, expliqué que cette activité de salubrité marque le début d’une série d’actions du programme dans la région.

« Le PDIS, créé depuis 2008, œuvre au développement intégré de la vallée de Samendini à travers la construction d’infrastructures hydrauliques, agricoles et énergétiques. Cette activité citoyenne symbolise notre ancrage dans les valeurs de civisme et de solidarité. Nous avons remis un lot de produits et du matériel d’entretien pour appuyer le nettoyage et l’entretien des locaux du CSPS », a-t-il précisé.

La journée s’est poursuivie avec une remise de kits scolaires, au camp militaire de la ville, au profit d’une certaine d’enfants de soldats tombés sur le champ d’honneur.

Le Médecin-chef du district sanitaire de Dédougou, Dr Nathalie Ouadeba, s’est dite honorée du choix porté sur le CSPS du secteur 3.

« Nous remercions sincèrement le PDIS pour cette action citoyenne et pour le matériel offert. Ces équipements serviront à l’entretien des locaux du dispensaire et de la maternité, ainsi qu’à l’hygiène du personnel de santé. Ils contribueront à renforcer nos efforts en matière de prévention et de promotion de la santé », a-t-elle indiqué.

Dr Nathalie Ouadeba, a exprimé sa gratitude pour l’engagement constant du programme en faveur du bien-être des populations du Mouhoun.

Le PDIS mettra à profit son séjour à Dédougou pour tenir un atelier de validation de son plan d’investissement 2026-2028 en présence d’un comité composé de plusieurs départements ministériels et institutions partenaires.

