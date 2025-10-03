BURKINA-MOUHOUN-IMMERSION-JOURNEE-SALUBRITE

Mouhoun/Journée de salubrité : Les bacheliers de l’immersion patriotique assainissent la cours de la préfecture de Kona

Dédougou, le 02 oct. 2025, (AIB) – Dans le cadre des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, les appelés de l’immersion patriotique de la commune de Kona, ont mené, le jeudi 2 octobre 2025, une vaste opération de salubrité au sein de la préfecture et de la résidence du Préfet. Cette action citoyenne, empreinte de responsabilité et de dévouement, a été saluée par le Président de la délégation spéciale de la commune, Ali Sanou.

A la suite de leur implication remarquée lors du lancement officiel des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (PEPPC), les jeunes issus de la première promotion de l’immersion patriotique, ont tenu, le jeudi 2 octobre 2025, une vaste opération de salubrité au sein de la préfecture et de la résidence du Préfet.

Armés de houes, de râteaux et de coupe-coupe, ils ont procédé au nettoyage complet de la cour et des abords de la résidence du préfet.

Les herbes envahissantes ont été arrachées, les espaces débarrassés de tout détritus, redonnant ainsi éclat et convivialité à ce cadre institutionnel.

Ce geste, au-delà de sa portée symbolique, traduit la volonté des jeunes de Kona de s’inscrire dans la dynamique nationale de renforcement du patriotisme et de la citoyenneté active.

En s’attaquant aux défis quotidiens de leur collectivité, ces futurs bâtisseurs de la Nation affirment leur disponibilité à contribuer à l’amélioration du cadre de vie et au rayonnement de leur commune.

Très sensible à cette initiative, le Président de la délégation spéciale de la commune de Kona, Ali Sanou, a témoigné sa reconnaissance aux appelés.

« Votre action est un signe fort que la jeunesse de Kona est prête à prendre sa place dans la construction du Burkina Faso nouveau. Je vous exhorte à persévérer et à multiplier ce type d’initiatives au bénéfice du bien-être collectif », a-t-il déclaré.

Les appelés à l’immersion patriotique, pour leur part, se disent conscients des défis qui interpellent la Nation et réaffirment leur volonté d’œuvrer, à travers de tels actes concrets, à l’édification d’un Burkina plus solidaire et prospère.

Ils entendent poursuivre ces actions dans d’autres lieux publics de la commune, afin de faire des Journées d’engagement patriotique un véritable tremplin pour l’unité et le développement local.

Agence d’information du Burkina

