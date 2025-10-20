BURKINA-MOUHOUN-SOLIDARITE-DEVELOPPEMENT-FASO MEBO

Mouhoun/Initiative présidentielle Faso Mêbo à Dédougou :

Des transporteurs en commun offrent 4 tonnes de ciment

Dédougou, 20 oct. 2025 (AIB)-Le groupe des transporteurs en commun de Dédougou a offert, ce lundi 20 octobre 2025, quatre (04) tonnes de ciment au comité provincial de l’initiative présidentielle Faso Mêbo, marquant ainsi leur engagement citoyen pour la construction nationale.

Lancée le 16 octobre 2025 à Dédougou par les autorités régionales de l’ex région de la Boucle du Mouhoun, l’initiative présidentielle Faso Mêbo, continue de mobiliser les filles et fils de la province du Mouhoun pour la construction du pays.

Ce lundi 20 octobre 2025, dans la matinée, le groupe des transporteurs en commun de Dédougou, a marqué son adhésion à cette initiative en donnant au comité provincial quatre tonnes de ciment.

Le porte-parole du groupe, Soumaïla Ouédraogo, chef de gare de STAF Dédougou, a indiqué que ce geste traduit la volonté des transporteurs de prendre part activement à l’édification du pays.

Il a souligné que Faso Mêbo est l’initiative lancée par le président et le groupe des transporteurs en commun ne pouvait pas rester en marche.

« Nous avons décidé de s’unir pour envoyer 4 tonnes de ciment pour développer la région du Bankui car il s’agit de la construction nationale et chacun doit y apporter sa pierre afin de réaliser le projet », a-t-il affirmé, soulignant le caractère symbolique mais significatif de leur contribution.

Le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, a salué cet élan patriotique et de solidarité.

Il a rappelé que le 16 octobre dernier s’est tenu à Dédougou le lancement régional de l’acte II de l’initiative Faso Mêbo dans l’ex-région de la Boucle du Mouhoun, aujourd’hui scindée en deux régions administratives, le Bankui et le Sourou.

« A cette occasion, nous avions pu mobiliser environ 373 tonnes de ciment grâce à la contribution des fils et filles de la région », a-t-il rappelé et d’ajouter que les dons se poursuivent et le comité de réception reste ouvert à toutes les bonnes volontés. », a-t-il ajouté.

Outre le don des transporteurs, le Haut-commissaire a indiqué avoir également reçu, ce même jour, un chargement de 22 m³ de sable et autant de granite concassé offerts par l’entreprise Zala Aboubacar.

Souleymane Nakanabo a exprimé sa profonde reconnaissance aux bienfaiteurs pour ces gestes qui témoignent de la vitalité de la solidarité communautaire autour de l’initiative présidentielle.

« C’est ensemble, dans la mobilisation et la détermination, que nous construirons le Faso dont nous rêvons tous. Nous lançons encore un appel à toutes les populations à continuer de soutenir cette belle initiative », a conclu le Haut-commissaire.

