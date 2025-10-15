BURKINA-MOUHOUN-SPORT-LUTTE-TRADITIONNELLE

Mouhoun/Grand meeting des sports traditionnels : Les lutteurs de Tchériba félicités par le président de la délégation spéciale

Tchériba, 15 oct. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Tchériba, Ouesseni Logora, a reçu, le mercredi 15 octobre 2025, les lutteurs de la commune, venus lui présenter la médaille d’argent remportée à la première édition du grand meeting des sports traditionnels, tenue à Dédougou du 9 au 11 octobre 2025.

Organisé sous l’égide du Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs (FNPSL), ce rendez-vous sportif a rassemblé les meilleurs athlètes des disciplines traditionnelles du pays, notamment la lutte et le tir à l’arc.

A l’issue des confrontations, la commune de Tchériba s’est distinguée grâce à la brillante performance du lutteur Baïlou Yipéni, qui a permis à son équipe de décrocher la médaille d’argent.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Tchériba, Ouesseni Logora, a accueilli, le mercredi 15 octobre 2025, la délégation des lutteurs conduite par Daouda Banao.

Il a salué la bravoure des athlètes, le dévouement de leurs encadreurs et la détermination qui a valu cet honneur à la commune.

M. Logora, a félicité l’ensemble de l’équipe pour cette prouesse, symbole du dynamisme sportif local, avant d’annoncer l’engagement de la collectivité à soutenir davantage la discipline dans les compétitions à venir.

Le PDS a invité les filles et fils du département à fédérer leurs efforts pour consolider cette fierté collective et porter haut les couleurs de la commune à travers le sport.

En rappel, Tchériba dispose d’un riche potentiel en matière de lutte traditionnelle avec plusieurs trophées remportés sur le plan national et international.

Agence d’information du Burkina

SLT/SB/hb/oo