BURKINA-MOUHOUN-SPORTS-VALEURS-CULTURELLES

Mouhoun/Grand meeting des sports traditionnels : La lutte traditionnelle et le tir à l’arc magnifiés à Dédougou

Dédougou, 11 oct. 2025 (AIB)- Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la mobilité, Emile Zerbo, a présidé, le samedi 11 octobre 2025, la cérémonie de clôture de la première édition du grand meeting des sports traditionnels, initié par le ministère en charge des Sports, à travers le Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs (FNPSL), en collaboration avec les Fédérations nationales de lutte et de tir à l’arc.

Pendant trois jours, du 09 au 11 octobre 2025, des athlètes venus de toutes les régions du Burkina Faso, ainsi que des délégations du Mali et du Niger, se sont affrontés dans les disciplines de la lutte traditionnelle et du tir à l’arc.

Ces compétitions ont mis en exergue la vitalité des sports enracinés dans les traditions africaines et leur rôle dans la préservation de l’identité culturelle.

La cérémonie de clôture a connu la présence des ministres en charge des Sports et de l’Urbanisme, de plusieurs personnalités du monde sportif ainsi que de partenaires techniques et financiers.

Elle a consacré l’unité, la fraternité et la valorisation du patrimoine sportif et culturel africain.

Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la mobilité, Emile Zerbo, a salué la réussite éclatante de cette première édition, fruit d’une synergie entre le FNPSL, les fédérations sportives, les autorités locales et les populations des régions de Bankui et du Sourou.

Il a rappelé que la lutte traditionnelle et le tir à l’arc, au-delà de leur dimension sportive, portent des valeurs de courage, de respect et de cohésion, qui incarnent l’identité culturelle burkinabè.

Appelant à la modernisation et à la pérennisation des sports endogènes, le ministre Zerbo, a souhaité que cette initiative devienne un rendez-vous annuel et inclusif, impliquant davantage la jeunesse et les femmes, pour renforcer l’unité nationale autour du patrimoine sportif et culturel.

« Les lutteurs et les archers que nous avons vus à l’œuvre n’ont pas seulement démontré leur adresse, mais aussi offert au public des leçons de courage, de discipline, de maîtrise de soi et de respect, des valeurs chères à notre culture et à la construction de notre nation », a-t-il déclaré.

Pour le directeur général du FNPSL, le commandant Karim Souabo, cette initiative traduit l’engagement du FNPSL à préserver et valoriser les pratiques sportives héritées des ancêtres.

Selon lui, ces disciplines participent à la cohésion sociale et à la transmission du savoir sportif aux jeunes générations.

Le représentant des parrains, le directeur général de la Banque agricole du Burkina (BADF), Mahamadi Zoromé, a salué l’organisation du meeting et a réaffirmé l’engagement de son institution à accompagner la promotion des sports traditionnels.

Il a indiqué que la lutte et le tir à l’arc, longtemps restés en marge, retrouvent à travers cette initiative une place de choix dans le paysage sportif national.

« Ces disciplines exigent force, souplesse, concentration et maîtrise de soi. Elles mobilisent à la fois le corps et l’esprit et traduisent toute la noblesse du sport africain », a-t-il affirmé.

Les représentants de la région du Djoro (ex-Sud-Ouest) se sont particulièrement distingués en remportant la majorité des distinctions.

Le jeune archer Gningaté Kambiré, âgé de 14 ans, a décroché la première place en catégorie jeune, tandis qu’Alexandre Kambou s’est imposé chez les adultes et Frahima Noufé chez les dames.

En lutte traditionnelle, Kévin Moosé, étudiant à l’Université Norbert Zongo de Koudougou et Rihanata Diallo ont respectivement remporté les premières places chez les hommes et les femmes.

Les vainqueurs sont repartis avec des trophées, des motocyclettes, des motoculteurs et des chèques d’un million de francs CFA chacun.

La cérémonie a été ponctuée par une remise d’attestations de reconnaissance à des personnalités qui ont œuvré à la réussite de cette première édition du Grand meeting des sports traditionnels.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/oo