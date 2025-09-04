BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-AFFECTATION-SESSION

Mouhoun/Gestion du personnel pour convenances personnelles : La sous-commission régionale d’affectation a siégé à Dédougou

Dédougou, 3 sept. 2025 (AIB)- La sous-commission régionale d’affectation pour convenances personnelles des agents du ministère en charge de l’Enseignement secondaire dans la Boucle du Mouhoun, a tenu sa session, ce mercredi 3 septembre 2025 à Dédougou. Les travaux ont été dirigés par la secrétaire générale de la région, Adjara Sandrine Kientéga/Ouédraogo, représentant le gouverneur, président de ladite sous-commission.

Cette rencontre a réuni, ce mercredi 3 septembre 2025 à Dédougou, le directeur régional et les directeurs provinciaux en charge de l’Enseignement secondaire, ainsi que des représentants des partenaires sociaux.

L’objectif de cette session est d’examiner les demandes de mutation pour convenances personnelles, tout en veillant à concilier les aspirations des agents et les besoins pédagogiques des établissements des différentes provinces de la région.

La secrétaire générale de la région la Boucle de la Boucle du Mouhoun, Adjara Sandrine Kientéga/Ouédraogo, a salué le sens de responsabilité des participants.

Elle a rappelé que la tenue de cette session traduit l’engagement des autorités à promouvoir une gestion transparente, équitable et efficace des ressources humaines du secteur éducatif.

Adjara Sandrine Kientéga/Ouédraogo, a souligné que les affectations doivent répondre aux exigences d’une répartition harmonieuse des enseignants et du personnel administratif dans les établissements.

L’état des lieux fait par le secrétariat technique fait ressortir un déséquilibre notable entre les départs et les arrivées de personnel dans la région suite aux travaux de la sous-commission nationale.

Ainsi, la Boucle du Mouhoun a enregistré 92 départs d’enseignants, 18 Agents de la vie scolaire (AVS) et de Conseillers d’orientation scolaire et professionnelle (COSP), 1 Inspecteur de l’enseignement secondaire (IES) et 10 Personnels d’administration et de gestion (PAG).

En contrepartie, elle accueille 33 enseignants soit un déficit de 59, 5 AVS et COSP soit un déficit de 13, un IES et aucun nouveau PAG soit un déficit de 10.

Pour l’examen des dossiers reçus, les travaux ont permis de passer en revue les requêtes introduites, grâce aux analyses du secrétariat technique régional.

Ainsi sur 206 demandes d’affectation individuelles et 03 paires de demandes de permutations reçues, 06 demandes ont été rejetées pour défaut d’ancienneté, 04 rejetées pour mauvais remplissage du formulaire, 01 rejetée pour manque de pièces essentielles et 03 déclassées pour avoir reçu avis favorable de la sous-commission nationale.

192 demandes ont été examinées dont 89 ont reçues un avis favorable du secrétariat technique en tenant compte des choix opérés par les postulants et des besoins exprimés et arbitrés des directions provinciales.

Les demandes de permutation ont été examinées par le secrétariat technique qui a donné son avis favorable.

Pour le directeur régional en charge de l’Enseignement secondaire, Raoul Sanon, ces chiffres traduisent la nécessité d’une planification rigoureuse et d’une meilleure répartition des ressources humaines afin de renforcer les capacités des structures éducatives de la région et d’assurer un fonctionnement optimal des établissements.

La session s’est conclue par un appel de la secrétaire générale de la région au sens du devoir, à la responsabilité et au patriotisme des acteurs du système éducatif afin de soutenir les efforts du gouvernement pour bâtir une école performante, équitable et accessible à tous dans la Boucle du Mouhoun.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/oo