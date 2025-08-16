Burkina-Mouhoun-Religion-Assomption-Célébration

Mouhoun/fête de l’Assomption :

Les femmes du diocèse de Dédougou magnifient la Vierge Marie

Dédougou, 15 août 2025 (AIB) – La communauté catholique du diocèse de Dédougou, en particulier les femmes réunies au sein de l’Association des femmes catholiques (AFC), a célébré ce vendredi 15 août 2025, la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie dans une atmosphère de ferveur, de foi et de reconnaissance.

La messe solennelle a été présidée à la Cathédrale Sainte-Anne de Dédougou par l’Abbé Ferdinand Gnoumou, curé de la paroisse, entouré de nombreux prêtres du doyenné du centre à savoir les paroisses Cathédrale et Sainte Trinité de Dédougou.

L’événement, placé sous le parrainage de Johannie Paré et de Hermann Coulibaly/Gnoumou, a rassemblé une foule nombreuse de fidèles venus magnifier la Vierge Marie, modèle d’humilité, d’obéissance et de dévouement.

Pour la marraine, c’est une grâce particulière d’avoir été associée à une telle solennité.

« Nous rendons grâce à Dieu et remercions les femmes de l’AFC pour leur considération. Notre prière est que la Vierge Marie nous accueille dans son école, celle du oui constant à Dieu et à l’Esprit Saint », a-t-elle confié.

Dans son homélie, l’Abbé Gnoumou, a placé la méditation sous le thème : « Marie, femme d’espérance, porteuse de vie dans un monde troublé ».

Il a rappelé que l’Assomption est un signe d’espérance pour toute l’humanité.

« En Marie, Dieu n’a pas seulement glorifié une femme, Il a glorifié la foi fidèle, l’espérance invincible et la mission féconde », a-t-il affirmé.

Le prédicateur a invité les fidèles à imiter l’élan missionnaire de Marie, la première messagère du Christ et a exhorté particulièrement les femmes à porter la vie et l’espérance dans leurs foyers, leurs communautés et dans la société.

Moment fort de la célébration, 26 enfants ont reçu le sacrement du baptême, intégrant ainsi la grande famille des fils et filles de Dieu.

Les femmes de la paroisse Notre Dame de la Paix de Safané ont reçu la Vierge Pèlerine, symbole et flambeau en vue de l’organisation de la prochaine fête de l’Assomption au sein de leur paroisse, au compte du diocèse.

En signe de ferveur et de dévotion, la traditionnelle marche au flambeau a été organisée, et ce, malgré la pluie qui s’est abattue sur la ville de Dédougou.

L’engagement et la détermination des femmes, unies autour de la cause de la Mère du Sauveur, ont marqué les esprits. Elles ont porté dans leurs prières le diocèse ainsi que la paix et la réconciliation au Burkina Faso.

La veille de la fête, une soirée récréative a été initiée par les femmes catholiques du diocèse.

Ce moment de joie, de partage culturel et d’hommage a été ponctué par la prière d’ouverture du curé de la Cathédrale, des allocutions, des récitals, des témoignages, une prestation théâtrale et des danses issues des différentes communautés.

Cette solennité, vécue en doyenné du centre, a été l’occasion d’exprimer une fraternité chrétienne vivante et une foi renouvelée.

« Réunis en doyenné, nous avons voulu magnifier la fraternité que le fils de Marie nous a donnée d’expérimenter dans nos communautés », a confié l’Abbé Gnoumou, avant d’appeler à confier le Burkina Faso à l’intercession de la Vierge Marie pour un avenir de paix et de mission.

La célébration s’est achevée dans la joie et la reconnaissance, chaque fidèle repartant fortifié par le témoignage de foi et d’espérance que la Vierge Marie incarne pour l’Église et pour le monde.

Dans la soirée, les femmes sont restées dans une ambiance populaire pour manifester leur joie de célébrer la fête de l’Assomption dans le doyenné du centre.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/oo