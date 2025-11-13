BURKINA-MOUHOUN-DEVELOPPEMENT-FASO MEBO-DON

Mouhoun/Faso Mêbo : Les forces de défense et de sécurité contribuent avec 10 tonnes de ciment

Dédougou, le 12 nov. 2025 (AIB) – Les Forces de défense et de sécurité (FDS) de Bankui et du Sourou, ont remis, le mercredi 10 novembre 2025 à Dédougou, 10 tonnes de ciment, pour leur contribution à l’initiative présidentielle Faso Mêbo. Le don a été réceptionné par le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, en présence des responsables des différentes entités des forces de défense et de sécurité de la région.

Lancée le 16 octobre 2025 à Dédougou, l’initiative présidentielle Faso Mèbo, continue d’enregistrer des dons divers.

Ce mercredi 12 novembre 2025, les Forces de défense et de sécurité (FDS) de Bankui et du Sourou, ont à travers un geste fort de solidarité en faveur du développement local, contribué avec dix tonnes de ciment à l’initiative Faso Mèbo.

Le chef de bataillon Ambroise Belémkoabga, représentant le commandant de la 5ᵉ région militaire, a rappelé que les FDS, au-delà de leurs missions de protection du territoire, œuvrent également pour le développement socio-économique du pays.

« Depuis l’impulsion donnée par les plus hautes autorités, nos forces s’impliquent résolument dans les initiatives de reconstruction et de cohésion nationale », a-t-il souligné, tout en saluant le rôle des médias dans la sensibilisation et la mobilisation des citoyens autour de ces actions.

Le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, a salué ce geste hautement symbolique des FDS, qu’il a qualifié de « don de taille ».

Il a exprimé sa profonde gratitude envers les FDS pour leur sens du devoir et leur engagement au service de la nation.

« Ce don ne se limite pas à une aide matérielle, il traduit la volonté de nos forces de défense et de sécurité de participer activement à la construction de notre patrie », a déclaré M. Nakanabo.

Pour le Haut-commissaire, au-delà de leurs actions sur les différents théâtres des opérations, les forces de défense et de sécurité de la région ont voulu aussi répondre à l’appel, à la solidarité, à l’implication de chaque Burkinabé pour la construction de la nation en apportant un don à Faso Mèbo.

« C’est l’occasion pour nous de les traduire au nom des plus hautes autorités de ce pays, toute notre reconnaissance pour l’engagement déjà sur le terrain, mais aussi l’engagement pour la construction de la patrie », a-t-il salué avant d’inviter les populations à suivre cet exemple d’entraide et de patriotisme.

Il a appelé à la mobilisation de tous pour contribuer, chacun à son niveau, à l’édification d’une nation forte et solidaire.

La remise du ciment à Faso Mèbo s’inscrit ainsi dans une dynamique de solidarité et de responsabilité partagée et illustre la volonté commune de bâtir un Burkina Faso uni, résilient et tourné vers le progrès.

Par cet acte patriotique, les FDS rappellent que le développement de la nation repose sur la contribution de tous ses fils et filles, dans un esprit d’unité et de détermination.

Agence d’information du Burkina

SB/HB/OO