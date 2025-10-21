BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-PATRIOTISME-CONTRIBUTION

Mouhoun/Faso Mêbo : Les enseignants du primaire de Ouarkoye contribuent à hauteur de 146 000 F CFA

Ouarkoye, le 20 oct. 2025 (AIB)-Les enseignants de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Ouarkoye ont tenu, du 15 au 18 octobre 2025, leur conférence pédagogique annuelle, consacrée à la mise en œuvre des réformes éducatives. Au terme des travaux, ils ont remis une contribution de 146 000 F CFA à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, traduisant leur adhésion à la dynamique nationale de solidarité et de refondation.

Placée sous le thème « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration », la rencontre s’est tenue du 15 au 18 octobre 2025, sous la présidence du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune, Idrissa Ganamé.

Il a salué les efforts des enseignants dans la promotion d’une éducation de qualité, tout en les invitant à faire de l’école un levier de développement endogène, conformément à la vision du Chef de l’Etat, à travers l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ).

Durant quatre jours, les participants ont échangé sur plusieurs communications portant, entre autres, sur l’implémentation des réformes éducatives, la maîtrise des situations d’intégration, l’introduction de l’anglais oral dès le CE1 et la présentation du Cadre d’Orientation de la Formation Continue et de l’Encadrement Pédagogique (COFCEP).

A la cérémonie de clôture, les enseignants de la CEB de Ouarkoye ont mobilisé la somme 146 000 FCFA, pour soutenir l’initiative Faso Mêbo.

Un geste salué par les autorités locales comme un exemple de patriotisme et de responsabilité citoyenne.

Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB), Olivier Tamini, a présenté un des encadreurs de la CEB, Vo Alphonse Lougué, distingué au rang de Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouarkoye, Idrissa Ganamé, a félicité les enseignants pour leur engagement professionnel et leur sens du devoir national et patriotique, ce qui permettra de booster les performances de l’éducation dans la localité et contribuer à former des apprenants pour la construction du pays.

Agence d’information du Burkina

