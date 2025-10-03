BURKINA – MOUHOUN – PATRIOTISME – LANCEMENT

Mouhoun/Engagement patriotique et participation citoyenne : Une montée des couleurs pour lancer les journées

Dédougou, le 02 oct. 2025, (AIB) – Dans le cadre du programme présidentiel pour un Burkina meilleur, la commune de Kona, province du Mouhoun, a officiellement lancé ce jeudi 2 octobre 2025, la deuxième phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, sous la présidence du Président de la délégation spéciale, Ali Sanou.

Les corps constitués, les acteurs du secteur public et privé ainsi que de nombreux citoyens, se sont rassemblés ce jeudi 2 octobre 2025, dans l’enceinte du lycée départemental de Kona, pour le lancement de la 2e phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

L’hymne national, entonné avec ferveur et dignité, a marqué la montée des couleurs, traduisant la fierté et l’attachement des participants à la Nation.

Le Président de la délégation spéciale de la commune de Kona, Ali Sanou, a salué la forte mobilisation des populations et a rappelé le thème retenu pour l’édition 2025 : « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ».

Il a souligné que l’ordre et la discipline constituent les fondements de tout développement harmonieux, exhortant ainsi les citoyens à poser, tout au long de la période du 2 au 16 octobre, des actes concrets de patriotisme et de civisme.

Justifiant le choix du lycée départemental comme site du lancement, l’autorité administrative a insisté sur le rôle central de la jeunesse dans l’édification du Burkina Faso.

« Les jeunes sont l’avenir de notre Nation. Ils doivent être éduqués dans l’ordre et la discipline pour devenir des citoyens responsables », a-t-il déclaré, avant d’inviter les élèves à cultiver le respect des enseignants et des aînés, gage de participation citoyenne authentique.

Ali Sanou, a, par ailleurs, appelé l’ensemble des populations de la commune à une participation massive aux activités prévues, afin de faire de Kona une commune résolument engagée et prospère, contribuant ainsi à la construction d’un Burkina Faso plus fort et plus uni.

