Mouhoun/Education : Moussa Diéni prend les rênes de la CCEB de Douroula

Douroula, 1er dec. 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Douroula, Maxime Bakouan, a installé, le lundi 1er décembre 2025, l’inspecteur Moussa Diéni dans ses fonctions de Chef de la Circonscription d’éducation de base (CCEB) de Douroula.

Une nouvelle page se tourne dans la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Douroula, dans la province du Mouhoun.

En effet, le nouveau Chef de ladite CEB, l’inspecteur Moussa Diéni, a été installé, le lundi 1er décembre 2025,, par le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Douroula, Maxime Bakouan.

Il remplace ainsi Hilaire Dioma, qui a passé quatre années à la tête de la circonscription.

M. Dioma, a dressé le bilan de ses quatre années de mission, marquées par un contexte sécuritaire difficile ayant entraîné une délocalisation temporaire de la CEB à Dédougou, suivie d’un retour progressif dans la commune.

Il a souligné les efforts consentis par l’ensemble des acteurs pour garantir la continuité du service éducatif et promouvoir l’excellence scolaire.

« Dans le but de rassurer le personnel afin d’éviter l’arrêt des cours, j’ai choisi en 2022 de séjourner entièrement à Douroula dans un logement dont l’emplacement m’exposait à des risques », a-t-il rappelé que seule la résilience était nécessaire pour maintenir la continuité dans la CEB de Douroula.

Sous sa gouvernance, le taux de réussite au CEP est passé de 42,05% en 2022 à 100% en 2023, puis 95,21% en 2024 et 93,75% en 2025, résultats obtenus malgré les contraintes liées au retour dans la localité.

Le CCEB sorti, a exprimé sa profonde gratitude envers le PDS pour son appui constant à l’éducation, ainsi qu’à l’ensemble des enseignants.

« J’ai eu la chance d’avoir affaire à des enseignants consciencieux qui vouent une haute estime à leur profession » a-t-il conclu.

Le nouveau CCEB, Moussa Diéni, précédemment en service à Bondokuy, a témoigné sa reconnaissance aux autorités ministérielles pour la confiance renouvelée en sa personne.

Il a assuré qu’il mènera sa mission avec engagement et a sollicité l’accompagnement de tous les acteurs de l’éducation.

Le directeur provincial de l’enseignement de base du Mouhoun, Boureima Konaté, a salué la qualité du travail des deux responsables, qu’il a qualifiés de travailleurs acharnés.

Il leur a remis des attestations de mérite, tout en les exhortant à promouvoir un leadership exemplaire.

« Très souvent, c’est le leadership du premier responsable qui impulse ou freine le dynamisme de ceux qui sont sous sa responsabilité. Ce n’est plus le CCEB classique qui est attendu, mais un responsable engagé et proactif », a dit M. Konaté.

Le PDS, Maxime Bakouan, a exprimé ses regrets quant au départ du CCEB, qu’il a décrit comme un des maillons forts de la commune en termes d’engagement et de résilience.

Hilaire Dioma, qui était deuxième vice-président de la délégation spéciale, a reçu une attestation de reconnaissance pour services rendus.

S’adressant au nouveau CCEB, le PDS l’a invité à mettre son expérience au service de la commune, notamment pour accompagner la réouverture des écoles restées fermées en raison de la situation sécuritaire.

Agence d’information du Burkina

