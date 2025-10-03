BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-ANNEE-SCOLAIRE-LANCEMENT

Mouhoun/Education : L’école de Kienséré dans la commune de Safané abrite le lancement de l’année scolaire

Dédougou, le 1er oct. 2025 (AIB)-L’école primaire publique de Kienséré, dans la commune de Safané, a servi de cadre, le mercredi 1er octobre 2025, à la cérémonie officielle de lancement de l’année scolaire 2025–2026. La rencontre a été présidée par le Président de la délégation spéciale (PDS) de Safané, Ali Traoré. L’activité a été placée sous le sceau des réformes éducatives en cours.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Safané, Ali Traoré, a exhorté les enseignants à faire de cette rentrée une réussite collective.

Il a insisté sur la nécessité d’une discipline professionnelle accrue, de l’application rigoureuse des réformes et d’un engagement constant pour garantir une éducation de qualité.

« Travailler avec sérieux et appliquer les réformes, c’est offrir à nos enfants une formation digne et porteuse d’avenir », a déclaré M. Traoré.

Le thème retenu pour cette rentrée, « Les réformes éducatives pour une éducation et une formation de qualité pour tous : enjeux et perspectives», illustre la volonté des autorités de refonder le système éducatif national sur des bases solides, inclusives et durables.

En plaçant les réformes éducatives au cœur de cette rentrée, la commune de Safané réaffirme son ambition de faire de l’école un espace de transformation sociale, de cohésion et d’excellence.

Cette forte mobilisation témoigne de l’importance accordée à l’éducation comme pilier central du développement local.

Agence d’information du Burkina

