BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-PASSATION-CIRCONSCRIPTION

Mouhoun/Education : La CCEB de Bondokuy affirme sa volonté de renforcer la synergie entre les différents acteurs

Bondokuy, 27 nov. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bondokuy, Lazare Bado, a installé, le jeudi 27 novembre 2025 à Bondokuy, Evéline Boleho/Kamouni, dans ses fonctions de Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Bondokuy. Elle a affirmé sa volonté de renforcer la synergie entre les différents acteurs.

La passation de service, tenue le jeudi 27 novembre 2025 à Bonbokuy, a mobilisé de nombreux acteurs du monde éducatif, témoignant de l’importance accordée à ce relais administratif.

Nommée le 7 novembre 2025, Eveline Belohou/Kamouni, a remplacé de Moussa Diéni, qui a dressé un bilan jugé satisfaisant de son mandat.

Il a rappelé les principaux acquis obtenus au cours des dernières années, entre autres l’amélioration progressive des infrastructures scolaires et le renforcement des capacités des enseignants à travers diverses sessions de formation continue.

M. Diéni, a cependant indiqué que plusieurs défis demeurent, notamment la gestion de l’accroissement des effectifs scolaires et l’intégration accrue des technologies éducatives dans les pratiques pédagogiques.

Evéline Boleho/Kamouni, a exprimé sa reconnaissance à l’endroit de son prédécesseur pour les efforts consentis au service de la circonscription.

Elle a assuré de sa détermination à poursuivre les actions déjà engagées, tout en insufflant une nouvelle dynamique visant la modernisation du système éducatif local.

Mme Bolého, a également affirmé sa volonté de renforcer la synergie entre les différents acteurs, gage d’une gouvernance inclusive et efficace de l’école.

Les interventions successives des enseignants, représentants des parents d’élèves et autorités administratives ont mis en lumière la nécessité d’un engagement collectif pour répondre aux enjeux éducatifs du moment.

Tous ont salué la qualité du travail accompli par l’équipe sortante et ont encouragé la nouvelle cheffe de circonscription à maintenir cet élan.

Le PDS Lazare Bado, a mis en exergue le rôle stratégique de la CEB dans l’opérationnalisation des politiques éducatives nationales.

Il a salué le sens du devoir, le professionnalisme et la disponibilité du responsable sortant, avant d’inviter la nouvelle CCEB à poursuivre avec fermeté et sérénité, la dynamique déjà engagée.

M. Bado, a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d’un dialogue constant et d’une collaboration renforcée avec les directeurs d’écoles, les services techniques et l’ensemble des acteurs de la communauté éducative, gage d’une gestion efficace du secteur.

Au-delà d’un simple changement de responsable, cette passation de service marque une étape importante dans la continuité de l’action éducative à Bondokuy.

Un moment empreint d’émotion a marqué la suite de la cérémonie, avec la remise de présents à M. Dieni par les enseignants, le personnel administratif, la coordination des conseils d’écoles et la délégation spéciale.

Ce geste hautement symbolique a traduit l’estime, la gratitude et l’appréciation de la communauté éducative pour le travail accompli durant son mandat.

Evéline Boleho/Kamouni hérite d’une circonscription qui retrouve une pleine vie après un temps d’incertitude suite aux actions terroristes.

Grace à la détermination des forces combattantes, toutes les écoles de la CEB de Bondokuy sont réouvertes et les actions pédagogiques et éducatives ont repris au bonheur de la population.

Agence d’information du Burkina

TT/SB/HB/OO