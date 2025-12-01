BURKINA-MOUHOUN-SAFANE-EDUCATION-INSTALLATION

Mouhoun/Education : Karim Dembélé prend les rênes de la circonscription d’éducation de base de Safané

Safané, 29 nov. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Safané, Ali Traoré, a installé, le samedi 29 novembre 2025, l’inspecteur Karim Dembélé, Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Safané.

Nommé le 10 novembre 2025, l’inspecteur Karim Dembélé, a été installé, le samedi 29 novembre 2025, dans ses fonctions de Chef de la circonscription d’éducation de Base (CCEB) de Safané. Il succède ainsi à Baya Bamelo, qui a dirigé la CEB depuis 2018.

Il a exprimé sa profonde gratitude à l’ensemble des acteurs du système éducatif pour leur accompagnement constant au cours de son mandat.

M. Bamelo, a exhorté ses collaborateurs à maintenir leur engagement aux côtés du nouveau CCEB, avant de saluer l’appui déterminant du PDS dans la réalisation de nombreuses initiatives, telles que les journées d’excellence, les sessions de formation et la mise en œuvre de projets structurants.

Il a souhaité plein succès à Karim Dembélé dans sa nouvelle mission.

L’inspecteur Karim Dembélé, a exprimé sa reconnaissance au PDS de Tcheriba et à sa délégation pour leur présence, signe, selon lui, de l’importance accordée au renforcement de la gouvernance éducative locale.

Il a également remercié les autorités du ministère en charge de l’Education pour la confiance placée en lui, tout en rendant hommage au travail accompli par son prédécesseur, dont il s’est engagé à consolider les acquis.

Le directeur provincial en charge de l’Education de base du Mouhoun, Boureima Konaté, a pour sa part, salué la rigueur et le sens du devoir de M. Bamelo, à travers la remise d’une attestation de reconnaissance.

Il a encouragé le nouveau CCEB à relever les défis qui s’imposent à la circonscription, notamment ceux liés à la qualité de l’enseignement, à la gestion administrative et à la mobilisation communautaire et a invité l’ensemble des partenaires éducatifs à accompagner le nouveau responsable.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Safané, Ali Traoré, a félicité le CCEB sorti, pour les actions menées au profit de la commune et a réaffirmé l’entière disponibilité des autorités locales à soutenir le nouveau CCEB dans l’accomplissement de ses missions.

La cérémonie, marquée par une forte présence des acteurs éducatifs, des autorités administratives et coutumières ainsi que des délégations venues des communes voisines, s’est déroulée dans une ambiance solennelle et empreinte de convivialité, signe l’école est donc l’affaire de la communauté toute entière.

Agence d’information du Burkina

GT/SB/HB/OO