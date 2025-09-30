BURKINA-MOUHOUN-PROMOTION-SND-DEMOBILISATION

Mouhoun/Démobilisation de la 81e promotion du SND à Badala :

186 jeunes outillés pour contribuer au développement national

Dédougou, le 29 sept. 2025 (AIB) – Le gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga, a présidé le lundi 29 septembre 2025, la cérémonie de démobilisation de la 81e promotion de 186 jeunes formés au Centre de formation et de production du Service national pour le développement (CFP/SND) de Badala. Ils ont bénéficié d’un encadrement complet, combinant formation professionnelle, civique et citoyenne, pour les préparer à être des acteurs responsables du développement national.

Accueillis au Centre de formation et de production du Service national pour le développement (CFP/SND) de Badala, 186 jeunes, ont, durant près d’un an, été formés dans divers métiers porteurs tels que la maçonnerie-construction, la menuiserie bois, la menuiserie métallique et la mécanique cycle.

Au-delà de ces compétences techniques, ils ont reçu une formation humaine et citoyenne sur entre autres, le civisme et le patriotisme, la lutte contre les IST et le VIH/SIDA, la sensibilisation à la protection de l’environnement, l’éducation financière et l’esprit d’entreprise.

Le gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga, a salué le sérieux, l’engagement et la discipline qui ont marqué la formation des jeunes démobilisés au CFP/SND de Badala.

Il les a exhortés à mettre à profit les valeurs acquises durant leur service, notamment la rigueur, le civisme et l’esprit de solidarité, pour être des exemples dans leurs localités respectives.

« Vous devez être des modèles de réussite, capables d’impacter positivement vos communautés et de contribuer, chacun à son niveau, à bâtir un Burkina Faso de progrès », a-t-il déclaré.

Le directeur du centre, le Lieutenant Bandjourou Do, est revenu en détail sur le contenu de la formation. Selon lui, les appelés de la 81ᵉ promotion ont suivi un encadrement civique et militaire, renforcé par des modules de formation technique et professionnelle.

Ils ont notamment été initiés aux activités de production agricole, à l’élevage, à la menuiserie, à la maçonnerie et à d’autres métiers porteurs.

« Dès leur arrivée au centre, les appelés ont été pris en charge avec rigueur et détermination. Cela a permis d’instaurer une discipline durable, de renforcer la conscience individuelle et collective puis d’instaurer un encadrement efficace. Ce qui a permis d’obtenir un taux de 98.93% au certificat de qualification professionnelle et 100% de réussite au permis de conduire catégorie C », a expliqué le directeur.

Le Lieutenant Bandjourou Do, a souligné que la 81e promotion, appelée promotion « Engagement » à travers son dynamisme et son sens du devoir, a montré qu’elle est prête à relever les défis de développement.

Il a également félicité les jeunes pour leur participation active aux travaux communautaires et à l’initiative présidentielle Faso Mèbo à travers un contingent de 124 appelés qui ont passé deux mois sur les sites de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso.

Au regard des potentialités du centre, le directeur a fait un plaidoyer pour l’équipement des ateliers en matériels modernes, l’introduction de nouvelles filières de formation, le renforcement du personnel d’encadrement et de soutien.

Au nom de ses camarades, le délégué de la promotion, Lassina Traoré, a exprimé sa reconnaissance aux autorités et aux encadreurs.

« Le CFP/SND de Badala nous a permis de grandir, de comprendre le sens du patriotisme et du service à la Nation. Nous avons acquis des compétences pratiques et des valeurs humaines qui feront de nous des acteurs responsables dans nos localités. Nous partons avec la ferme volonté de rester des citoyens engagés pour le développement et la cohésion sociale », a-t-il affirmé avec émotion.

Les majors de chaque filière ont reçu leurs attestations et leurs prix des mains des autorités présentes à la cérémonie.

Chacun des appelés repartira avec son attestation de succès au CQP dans sa filière, une attestation de fin du SND, une attestation de spécialité, un permis de conduire catégorie C, un compte d’épargne individuel et bien d’autres acquis précieux qui constituent de véritables atouts pour leur insertion socioprofessionnelle.

La cérémonie s’est achevée par une plantation d’arbres effectuée par les autorités présentes, suivie d’une visite des produits réalisés par les appelés au cours de leur formation.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/oo