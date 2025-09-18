BURKINA-MOUHOUN-DEVELOPPEMENT-COMMUNE-SESSION

Mouhoun/Délégation spéciale de la commune de Bondokuy : Le budget rectificatif n°2 adopté à l’unanimité

Bondokuy, 16 sept. 2025 (AIB) – La délégation spéciale de la commune de Bondokuy, a tenu, ce mardi 16 septembre 2025, sa troisième session ordinaire consacrée à l’examen et à l’adoption de plusieurs dossiers majeurs, dont le budget rectificatif n°2 de 56 487 769 F CFA, qui a été adopté à l’unanimité.

Les travaux de la troisième session ordinaire de la délégation spéciale de la commune de Bondokuy, tenu le mardi 16 septembre 2025, ont débuté par la lecture du procès-verbal de la deuxième session ordinaire, par le secrétaire général de la mairie, qui a été adopté après amendement.

Le comptable de la mairie a ensuite présenté le budget rectificatif n°2, mettant en exergue plusieurs réalisations, notamment la réfection du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Tia et la confection de tables-bancs ainsi que de bureaux pour les enseignants.

Le budget, jugé conforme aux priorités de la commune, a été adopté à l’unanimité.

Au titre des divers, le Président de la délégation spéciale (PDS), Lazare Bado, a donné la parole aux membres de droit, qui ont partagé des informations d’intérêt communal.

Parmi celles-ci, figurent l’affectation du commissaire du district de police de Bondokuy, la concertation entre acteurs de l’éducation et personnes ressources des villages de Bondokuy et Dampan en vue du changement de dénomination de l’école primaire Bondokuy « C » en école primaire Dampan « B », ainsi que des préoccupations liées à l’hygiène, notamment la vidange et l’entretien des toilettes de la gare routière.

Cette session a illustré la volonté de la délégation spéciale de Bondokuy de conduire la gestion communale dans un esprit de rigueur, de transparence et de concertation, afin de répondre efficacement aux attentes des populations et de promouvoir le développement local.

