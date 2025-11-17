Burkina-Mouhoun-Education-Conseil-Direction

Mouhoun/Conseil de direction : Les réformes partagées aux acteurs des régions de Bankui et du Sourou

Dédougou, 17 nov. 2025 (AIB)-La direction régionale de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique de Bankui et du Sourou, a tenu, le lundi 17 novembre 2025 à Dédougou, son conseil de direction extraordinaire élargi aux chefs d’établissements et aux responsables des centres de formation technique et professionnelle. Au menu des échanges, le partage d’information afin d’aboutir à une mise en œuvre réussie de la vision et des réformes engagées par le Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et technique.

C’est par une minute de silence en hommage aux acteurs de l’éducation disparus, que les travaux du conseil extraordinaire de direction, ont débuté le lundi 17 novembre 2025 à Dédougou.

Présidée par le Directeur régional, Raoul Sanon, la session a réuni l’ensemble des acteurs majeurs de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle des deux régions administratives.

Selon M. Sanonn, ce cadre d’échanges vise à assurer une compréhension harmonisée des orientations ministérielles afin d’en faciliter la mise en œuvre sur le terrain.

« L’objectif de cette session extraordinaire est précisément de nous permettre d’appréhender ensemble le sens, la portée et les implications pratiques de ces réformes», a-t-il ajouté.

Pour lui, il est essentiel que tous les acteurs de nos régions de Bankui et du Sourou soient informés au même niveau, comprennent les orientations stratégiques et s’approprient les directives qui guideront leur mise en œuvre.

«Ce processus d’appropriation est la condition sine qua non d’une application harmonieuse, cohérente et efficace sur le terrain » a-t-il expliqué.

Le directeur régional, a rappelé que les réformes en cours portent notamment sur l’amélioration de la gouvernance, l’élévation de la qualité des enseignements et l’adaptation des offres de formation aux réalités du marché de l’emploi.

Pour lui, l’appropriation de ces réformes par les responsables d’établissement constitue une étape déterminante pour atteindre les objectifs fixés par le ministère.

« Ces réformes visent à refonder le système éducatif pour le rendre plus inclusif et performant, en adéquation avec les besoins du marché du travail », a-t-il souligné.

Les participants ont reçu la visite du gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga, venu encourager les acteurs de l’éducation pour leur engagement quotidien, souvent dans un contexte sécuritaire difficile.

Le premier responsable de la région les a exhortés à maintenir leur mobilisation et à accompagner la mise en œuvre effective des mesures en vigueur, notamment l’interdiction de l’usage smartphones dans les établissements scolaires.

Le gouverneur a insisté sur la nécessité de veiller à l’application rigoureuse de cette mesure, qu’il considère comme essentielle pour préserver la concentration des apprenants et renforcer la discipline dans les établissements.

« Impliquez-vous mettre fin à l’utilisation des téléphones Android pour le bien de notre système éducatif. Mettons-nous ensemble pour mettre barrage à cette utilisation abusive des téléphones en classe », a-t-il conclu.

Les travaux se sont poursuivis dans un esprit de collaboration et de partage d’expériences, avec l’objectif de renforcer la performance du système éducatif dans les régions du Bankui et du Sourou.

