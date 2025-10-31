BURKINA-MOUHOUN-SPORT-COMPETITIONS-LANCEMENT

Mouhoun/Compétitions sportives et culturelles scolaires 2025-2026 : Les activités officiellement lancées à Dédougou

Dédougou, le 30 oct. 2025 (AIB)-La secrétaire générale de la région de Bankui, Adjara Sandrine Kientéga/Ouédraogo, a lancé, le jeudi 30 octobre 2025 à Dédougou, les compétitions sportives et culturelles au titre de l’année scolaire 2025-2026, sous le thème : « Sport, arts et culture à l’école : des facteurs d’épanouissement et d’insertion professionnelle pour les apprenants ».

Cette édition s’inscrit dans la dynamique du Ministère en charge de l’Enseignement secondaire vise à promouvoir la pratique régulière des activités sportives et culturelles dans les établissements d’enseignement.

Convaincu que la formation complète de l’individu résulte de la synergie entre le développement physique, intellectuel, psychologique et social, le ministère entend faire des Activités artistiques, culturelles, sportives et de loisirs (AACSL), un levier essentiel d’épanouissement et de formation citoyenne.

Ces activités para, péri et post-scolaires contribuent en effet au bien-être global de l’enfant et de l’adulte, tout en favorisant la transmission des valeurs sociales et civiques à la jeune génération.

La secrétaire générale de la région de Bankui, Adjara Sandrine Kientéga/Ouédraogo, a livré le message du ministre, rappelant que ces compétitions, organisées sur l’ensemble du territoire, visent à renforcer la discipline, la créativité, la cohésion sociale et l’esprit d’équipe chez les apprenants.

Elle a réaffirmé la volonté du département de faire du sport et de la culture des instruments privilégiés de formation intégrale, d’insertion socio-professionnelle et de développement national.

« Le sport et la culture en milieu scolaire transcendent la simple distraction. Ils constituent les fondements mêmes de la formation intégrale de nos apprenants, forgeant en eux la discipline, l’esprit d’équipe, la tolérance, la créativité et la cohésion sociale des valeurs cardinales et sacrées pour bâtir un Burkina Faso uni, fort et résilient », a déclaré Adjara Sandrine Kientéga/Ouédraogo.

La secrétaire générale de la région de Bankui, a réitéré l’engagement des autorités à poursuivre, avec détermination, les actions visant à renforcer les compétences des encadreurs, à améliorer les infrastructures et à offrir à la jeunesse un environnement propice à son plein épanouissement.

La cérémonie s’est achevée par une marche sportive suivie d’une séance d’aérobic.

Un match de gala de football a opposé les professeurs aux élèves, soldé par un score nul de 0 but partout, dans une ambiance empreinte de fair-play et de convivialité.

