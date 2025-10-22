BURKINA-MOUHOUN-SANTE-VISITE-MEDICALE

Mouhoun/Commune de Safané : L’OST renforce la culture de prévention chez les agents publics

Safané, 22 oct. 2025 (AIB)-Une mission de l’Office de santé des travailleurs (OST), conduite par le médecin généraliste, Dr Kader G. Koné, a séjourné le lundi 20 et mardi 21 octobre 2025 à Safané, dans la province du Mouhoun, pour la visite médicale périodique des agents de l’Etat exerçant dans la commune. L’initiative, placée sous le signe de la santé, de la responsabilité et du civisme, vise à promouvoir le bien-être professionnel et la prévention des maladies en milieu de travail.

Durant deux jours, les équipes de l’OST ont procédé à un contrôle sanitaire complet des fonctionnaires et agents de la mairie, conformément aux exigences du suivi médical régulier en vigueur dans la Fonction publique.

Ces examens ont porté notamment sur la tension artérielle, la glycémie, la vision, ainsi que sur le dépistage de pathologies courantes liées au stress professionnel ou à la sédentarité.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Safané, Ali Traoré, a salué cette initiative qu’il a qualifiée de geste salutaire en faveur d’une administration locale plus consciente de l’importance du suivi médical.

Il a invité l’ensemble des travailleurs à adopter une attitude préventive et responsable vis-à-vis de leur santé, gage d’un rendement professionnel durable.

Pour le responsable du service de l’OST de Dédougou, Dr Kader G. Koné, cette campagne s’inscrit dans la mission régalienne de l’OST qui consiste à assurer un suivi régulier de la santé des agents publics afin de prévenir les maladies professionnelles et de promouvoir un environnement de travail sain.

Il a souligné la nécessité pour chaque agent de considérer la visite médicale non comme une formalité administrative, mais comme un véritable investissement pour sa santé et sa carrière.

L’affluence enregistrée au cours de ces deux journées témoigne d’un intérêt croissant des travailleurs pour les questions de santé au travail.

Cette mobilisation, selon la mission, traduit une prise de conscience collective sur la nécessité de préserver le capital humain, moteur essentiel de l’action publique.

L’OST entend contribuer par cette opération à renforcer la culture de la prévention et du civisme sanitaire et participer pleinement à la refondation d’une administration publique performante, où le bien-être du travailleur demeure une priorité nationale.

Agence d’Information du Burkina

GT/SB/hb/oo