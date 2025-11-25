BURKINA-MOUHOUN-RELIGION-JUBILE

Mouhoun/Clôture du jubilé des 25 ans du diocèse de Dédougou : Messe solennelle et ordinations de 5 jeunes prêtres

Dédougou, 23 nov. 2025 (AIB)- Le diocèse de Dédougou a clôturé, ce dimanche 23 novembre 2025, son jubilé d’argent par une messe solennelle au cours de laquelle cinq jeunes prêtres ont été ordonnés. Cette célébration, présidée par l’évêque diocésain, Mgr Prosper Bonaventure Ky, a rassemblé six évêques, des prêtres, des consacrés et des milliers de fidèles venus du Burkina Faso et d’ailleurs.

Les festivités avaient débuté le 19 novembre 2025 par une conférence de presse marquant le lancement officiel des assises diocésaines.

L’évêque diocésain de Dédougou, Mgr Prosper Bonaventure Ky, a retracé les enjeux du jubilé et présenté la dynamique spirituelle souhaitée pour les années à venir.

Cette rencontre avec les médias a ouvert un programme riche comprenant des salutations aux autorités coutumières, une procession au flambeau, des hommages aux pionniers du diocèse et divers moments de communion fraternelle.

Les assises des vendredi 21 et samedi 22 novembre 2025, ont été marquées par 5 communications majeures qui ont structuré la réflexion diocésaine.

La première a porté sur le sens profond du jubilé, en rappelant ses fondements bibliques et l’appel à une véritable conversion pastorale.

Une autre communication a retracé l’histoire du diocèse, mettant en lumière la fécondité des initiatives missionnaires menées depuis sa création ainsi que les défis auxquels l’Église locale doit désormais faire face.

Une réflexion a également été consacrée à la nécessité de « réinformer » le diocèse, afin de mieux répondre aux exigences pastorales nouvelles et aux réalités actuelles des communautés chrétiennes.

Mgr Ky, a présenté les résultats des enquêtes pastorales menées dans les paroisses, permettant de dégager les attentes des communautés chrétiennes en matière de formation, de liturgie, de gouvernance paroissiale et de participation des fidèles.

La question de l’auto prise en charge, mettant en lumière les perspectives d’une meilleure mobilisation des ressources locales et d’une coresponsabilité accrue, a été largement discutée.

Un des temps marquants des assises a été la présentation du projet de la nouvelle cathédrale, suivie de l’exposition de la maquette.

Le fonds diocésain dédié à cette construction a été officiellement lancé, appelant à une large mobilisation des fidèles, des partenaires et des personnes de bonne volonté.

Le dimanche 23 novembre 2025, en la solennité du Christ Roi de l’Univers, la messe de clôture a été célébrée dans une atmosphère de ferveur et de gratitude.

Dans son homélie, l’évêque diocésain de Dédougou, a rappelé que la royauté du Christ, fondée sur la miséricorde et le don de soi, demeure la source d’espérance qui guide le peuple de Dieu dans son chemin de foi.

Il a également rendu hommage à ses prédécesseurs, Mgr Zéphirin Toé, Mgr Jude Bicaba et Mgr Léopold Médard Ouédraogo, salués comme des bâtisseurs de paix et d’unité.

Au cours de la célébration, cinq nouveaux prêtres ont été ordonnés. Il s’agit des abbés Patrick Anicet Paré, Barthélémy Konkobo, Ernest Damoué, Parfait Kombelem et Gaston Zongo.

Inspirées des Béatitudes et des lettres de saint Paul, leurs devises expriment leur désir de vivre un ministère fondé sur l’humilité, la charité et le service du peuple de Dieu.

Mgr Ky, les a exhortés à demeurer proches des fidèles et à exercer leur mission dans un esprit de collaboration et de fraternité sacerdotale.

L’Evêque a signé un décret portant la création de sept nouvelles paroisses dans le diocèse.

En clôturant les assises et les festivités jubilaires, il a invité l’ensemble des chrétiens à poursuivre l’édification d’une église vivante, missionnaire et profondément enracinée dans la communion.

Il a insisté sur la nécessité de considérer ce jubilé non comme une simple commémoration, mais comme un tremplin pour une nouvelle étape de croissance spirituelle et pastorale.

La journée a pris fin dans une ambiance de joie, marquée par une rue marchande, des agapes fraternelles et des réjouissances populaires.

Les fidèles sont repartis porteurs d’un message d’espérance et d’un engagement renouvelé au service de la mission du Christ.

Agence d’information du Burkina

