Mouhoun/Clôture conférence pédagogique : Les enseignants réaffirment leur engagement pour une école résiliente et patriotique

Safané, le 18 oct. 2025 (AIB)- Les enseignants de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Safané, dans la province du Mouhoun, ont clos le samedi 18 octobre 2025, leur conférence pédagogique annuelle. Les enseignants réaffirment leur engagement pour une école résiliente et patriotique.

La conférence des enseignants a été placée sous le thème : « La mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration » et le thème secondaire : « Appropriation du cadre d’orientation de la formation continue et de l’encadrement pédagogique ».

Présidée par 2ᵉ vice-président de la délégation spéciale communale, Moumouni Doro, cette rencontre a réuni 281 participants unis par une même ambition qui est d’œuvrer à la refondation d’une école burkinabè résiliente, patriotique et pleinement engagée au service de la Nation.

Le Chef de la circonscription de l’éducation de base (CCEB), Bamélo Baya, a salué le dévouement des enseignants et rappelé la noblesse de leur mission dans un contexte national exigeant.

Il a souligné que l’enseignant révolutionnaire ne se limite pas à transmettre le savoir, mais demeure un bâtisseur de consciences, un vecteur de changement et un gardien des valeurs nationales.

Durant quatre jours, les échanges ont porté sur la mise en œuvre effective des réformes éducatives en cours, l’harmonisation des pratiques pédagogiques ainsi que l’appropriation du cadre d’orientation de la formation continue.

Ces travaux ont permis aux participants de renforcer leurs compétences professionnelles afin de mieux répondre aux défis du moment et aux aspirations du peuple burkinabè à une éducation de qualité.

A l’issue des travaux, les enseignants ont réaffirmé leur serment d’engagement à servir avec loyauté, enseigner avec passion et éduquer avec patriotisme.

Cette rencontre sur les réformes en cours du système éducatif, le corps enseignant de Safané s’est illustre comme un pilier essentiel de la transformation sociale et un acteur déterminé de la révolution éducative en marche pour un Faso digne, uni et souverain.

