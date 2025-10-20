BURKINA-MOUHOUN-DEVELOPPEMENT-REHABILITATION

Mouhoun/Citoyenneté et cohésion sociale : L’Association « Gnon Kanou » réhabilite une partie du mur de la mairie

Safané, 18 oct. 2025, (AIB)- Fidèle à son engagement en faveur de la solidarité et du vivre-ensemble, l’Association « Gnon Kanou » de Safané, présidée par Séré Yacouba, a procédé, du 15 au 18 octobre 2025, à la réhabilitation d’une partie du mur de la mairie qui s’était effondrée. Cette initiative, menée en marge de la 8ᵉ édition du tournoi de la cohésion sociale, illustre une fois de plus la vitalité de la jeunesse locale et son attachement au développement communautaire.

Créée pour promouvoir la culture, le sport et la fraternité, l’association « Gnon Kanou » s’est imposée au fil des années, comme un acteur majeur du dynamisme social de la commune.

A travers son tournoi annuel de football, véritable espace de rencontre et de dialogue intergénérationnel, elle contribue à raffermir les liens entre les populations et à encourager la participation citoyenne.

En décidant d’allier cette année engagement civique et activités sportives, les membres de l’association ont voulu marquer leur passage par une action concrète en faveur de la collectivité.

Le mur restauré, symbole de l’autorité locale et du patrimoine commun, témoigne de leur sens du devoir et de leur patriotisme.

Le président de l’association, Séré Yacouba, a salué l’esprit de solidarité qui a animé les membres et partenaires de l’association tout au long des travaux.

Il a affirmé que cette action traduit la volonté de contribuer, à leur manière, à l’embellissement du cadre de vie communal et au renforcement de la cohésion sociale à Safané.

Ce geste, unanimement salué par les autorités et les habitants, vient rappeler que la jeunesse de Safané demeure une force vive, capable de conjuguer sport, culture et engagement citoyen pour bâtir une communauté plus unie, plus résiliente et plus prospère.

Agence d’Information du Burkina

