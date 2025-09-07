BURKINA-MOUHOUN-RELIGION-MAOULOUD-CELEBRATION

Mouhoun/Célébration du Maouloud : La communauté musulmane commémore la naissance du Prophète dans la prière

Dédougou, 05 sept. 2025 (AIB) – Dans la nuit du 04 au 05 septembre 2025, la communauté musulmane de Dédougou, a célébré le Maouloud, marquant la naissance du Prophète Mohamed (PSL). Placée sous le sceau de la prière, de la méditation religieuse et de la cohésion sociale, la cérémonie a mobilisé imams, guides spirituels, associations islamiques ainsi que des fidèles venus de différents quartiers de la ville.

Le représentant du grand imam de Dédougou, Issa Tangara, a rappelé la portée spirituelle de cette nuit bénie.

« Le Maouloud constitue une occasion solennelle pour les musulmans d’implorer les bénédictions divines et de prier pour la paix au Burkina Faso », a-t-il déclaré.

Il a également invité les fidèles à soutenir par leurs prières les Forces de défense et de sécurité ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie engagées dans la lutte contre le terrorisme, tout en réaffirmant la nécessité d’accompagner les autorités nationales dans leurs efforts pour le retour de la stabilité.

Dans le même esprit, le secrétaire général de l’association Ansardine, section du Mouhoun, Cheikh Oumar Koné, a insisté sur le caractère universel du message du Maouloud.

« Il s’agit d’adopter le comportement exemplaire du Prophète, fondé sur la paix, la solidarité et le vivre-ensemble », a-t-il affirmé.

Le thème retenu cette année, « la cohésion sociale », a constitué le fil conducteur des prêches et des exhortations.

« Le Prophète a toujours prôné la vérité, la fraternité et le rassemblement. Nous devons bannir les divisions, les calomnies et tout comportement de nature à fragiliser notre société », a ajouté Cheikh Oumar Koné.

Une attention particulière a été portée à la jeunesse et les prêcheurs ont mis en garde les jeunes contre les dérives et la facilité, souvent exploitées par des groupes extrémistes pour les enrôler.

Ils les ont encouragés à s’investir dans le travail, à rechercher la véritable connaissance de l’islam et à incarner des modèles de droiture dans la société.

Tout au long de la nuit, prières, récitations coraniques et chants religieux ont rythmé la célébration, plongeant les fidèles dans une atmosphère de piété et d’espérance.

Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur conviction que les bénédictions de cette nuit sacrée contribueront à ramener la paix, l’unité et la prospérité au Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

