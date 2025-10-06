BURKINA – MOUHOUN – EDUCATION – CONCERTATIONS

Mouhoun/CEB de Kona : Les acteurs de l’éducation tracent la voie d’une année scolaire ambitieuse

Dédougou, 3 oct. 2025, (AIB)- Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Kona, Frédéric Sama, a présidé, le vendredi 3 octobre 2025 à l’école A, une rencontre préparatoire marquant le lancement des activités de l’année scolaire 2025-2026.

Pour une année scolaire réussie, les acteurs de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Kona, se sont réunis, le vendredi 3 octobre 2025 sous la présidence du Chef de la CEB, Frédéric Sama, pour faire le bilan de l’année écoulée, les instructions de rentrée, les innovations pédagogiques ainsi que les perspectives de la nouvelle année.

M. Sama, a salué l’engagement des enseignants, des directeurs d’école, des encadreurs pédagogiques ainsi que du personnel administratif et de gestion, qui ont permis d’atteindre un taux de succès de 87% au Certificat d’études primaires (CEP) à la dernière session.

Un résultat jugé « globalement satisfaisant », traduisant la détermination des acteurs à relever les défis éducatifs.

Au chapitre des instructions de la rentrée, le CCEB, a rappelé que l’entretien des cours d’école incombe aux parents d’élèves et non aux apprenants, invitant ainsi les directeurs à mobiliser les familles pour garantir un cadre sain et propice dès l’ouverture des classes.

S’agissant des innovations, Moumini Zango, a mis en exergue l’introduction progressive de l’anglais et la promotion du préscolaire, insistant sur l’importance de l’informatique et de l’anglais pour un apprentissage adapté aux exigences actuelles.

Le CEB a exhorté les responsables d’école à consentir les sacrifices nécessaires afin de doter les établissements du minimum de matériel requis pour la mise en œuvre des réformes.

Par ailleurs, Aser Dakuo a procédé à une lecture commentée des textes relatifs à la création des conseils d’école, qui remplaceront les structures traditionnelles telles que les APE, AME et COGES.

Il a invité les directeurs à sensibiliser les parents pour une mise en place effective de ces organes participatifs.

En termes de perspectives, le CCEB a insisté sur la rigueur dans le traitement et la transmission des correspondances administratives dans les délais impartis.

Avant de clore les travaux, M. Sama a exprimé sa gratitude à l’ensemble des participants et les a encouragés à œuvrer, dans la discipline et la cohésion, pour une année scolaire 2025-2026 fructueuse et porteuse d’espérances pour les élèves.

Agence d’information du Burkina

