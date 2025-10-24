BURKINA-MOUHOUN-OUARKOYE-DEVELOPPEMENT-ECHANGES

Mouhoun/Carrefour des opportunités de la commune de Ouarkoye : Des échanges pour la relance des activités

Ouarkoye, 23 oct. 2025 (AIB) – Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Ouarkoye, Idrissa Ganamé, a présidé, le jeudi 23 octobre 2025 à Ouarkoye, une rencontre d’échanges avec les jeunes de la commune, autour de la continuité des activités de l’initiative Carrefour des opportunités (Carrops) et de la mobilisation de la jeunesse.

Les jeunes de la commune de Ouarkoye, ont échangé, le jeudi 23 octobre 2025 à Ouarkoye, avec le Président de la délégation spéciale (PDS) de Ouarkoye, Idrissa Ganamé, pour la relance des activités de l'initiative Carrefour des opportunités (Carrops).

M. Ganamé, a présenté aux participants un comité ad hoc de quatre membres, mis en place pour assurer la poursuite des projets de l’initiative Carrops, dans un contexte marqué par la suspension des Conseils communaux de la jeunesse.

Ce comité a pour mission de maintenir la dynamique d’engagement et de coordination autour des actions en faveur de la jeunesse communale.

Les échanges ont ensuite porté sur la stratégie de mobilisation des jeunes.

Il est ressorti des discussions que la communication entre les différentes associations reste insuffisante, limitant parfois la participation active des jeunes aux activités.

Des propositions ont été formulées pour renforcer la concertation, améliorer la diffusion de l’information et favoriser une meilleure synergie d’action entre les structures de jeunesse.

Le PDS de la commune de Ouarkoye, a salué la disponibilité et l’esprit de responsabilité des jeunes de Ouarkoye.

Il les a invités à faire preuve d’un engagement constant pour la réussite de l’initiative, gage, d’une jeunesse unie et actrice du développement local.

« Une jeunesse organisée et engagée demeure le moteur du progrès communal », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

