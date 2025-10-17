BURKINA-MOUHOUN-SANTE-CANCERS-FEMININS-PREVENTION

Mouhoun/Campagne nationale « Octobre Rose » : La clinique mobile du CHR de Dédougou en mission de dépistage à Tchériba

Tchériba, le 17 oct. 2025 (AIB)- Dans le cadre de la campagne nationale « Octobre Rose » dédiée à la lutte contre les cancers féminins, la clinique mobile du Centre hospitalier régional (CHR) de Dédougou, a effectué, le vendredi 17 octobre 2025, une mission de dépistage et de sensibilisation à Tchériba, au profit des femmes de la commune.

Depuis sa mise en service dans le Bankui, la clinique mobile effectue ainsi sa deuxième sortie à Tchériba.

L’initiative vise à rapprocher les services de santé des populations rurales, notamment les femmes vivant dans les zones éloignées, afin de leur offrir des soins préventifs contre le cancer du sein et du col de l’utérus.

Accueillie chaleureusement par les autorités locales, la mission, conduite par le gynécologue et chef de service de la maternité du CHR de Dédougou, Dr Salfo Zongo, a reçu les encouragements du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Tchériba, Ouesseni Logora.

Il a salué la pertinence de l’action et s’est dit impressionné par le niveau technologique des équipements de la clinique mobile, fruit de l’initiative présidentielle pour la santé.

Le PDS, a également félicité l’équipe médicale pour son engagement et sa proximité avec les femmes de la commune.

Le Dr Salfo Zongo, a exhorté les femmes à se faire dépister régulièrement et à pratiquer l’auto-examen des seins, soulignant que « ces gestes simples peuvent sauver des vies en favorisant une détection précoce ».

Le gynécologue, a invité les participantes à adopter des comportements préventifs pour réduire les risques liés aux cancers féminins.

Après Tchériba, la clinique mobile poursuivra sa tournée dans les localités les plus reculées de la région, avec pour objectif de rapprocher davantage les soins de santé des populations vulnérables et de renforcer la lutte contre les cancers féminins dans la Boucle du Mouhoun.

Agence d’information du Burkina

SLT/SB/hb/oo