Mouhoun/Cadre de concertation provincial : Les acteurs renforcent la coordination du développement territorial

Dédougou, 22 août 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, a présidé, ce vendredi 22 août 2025 à Dédougou, la 3e session 2025 du Cadre de concertation provincial (CCP). Cette rencontre a permis aux acteurs du développement de dresser le bilan des interventions du Projet d’urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR) et d’examiner la mise en œuvre de la loi 045 interdisant les emballages et sachets plastiques.

Soutenu financièrement par l’ONG Terre des Hommes (TDH), ce 3e Cadre de concertation provincial (CCP) de l’année 2025, a réuni ce vendredi 22 août 2025 à Dédougou, les principaux responsables administratifs, techniques et associatifs de la province.

Il a offert un espace d’échanges autour des réalisations et des défis en matière de développement local, dans un contexte marqué par des ressources limitées et une forte demande sociale.

Le représentant de TDH, Dramane Zongo, a rappelé que les interventions de son organisation s’inscrivent dans les priorités stratégiques définies par les autorités nationales.

Selon lui, les acteurs du développement font face à des contraintes budgétaires croissantes, ce qui exige une utilisation rationnelle des ressources disponibles.

M. Zongo a réaffirmé la volonté de l’ONG de poursuivre son accompagnement pour un développement équitable et durable dans le Mouhoun.

Pour le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, ce cadre de dialogue et de planification est essentiel pour éviter la dispersion des efforts et optimiser les résultats.

« Le CCP vise à harmoniser les interventions sur le terrain et à assurer une répartition équilibrée des actions de développement entre les différentes localités. Il s’agit de prévenir les doublons afin qu’aucun pan du territoire ne soit laissé-pour-compte », a-t-il expliqué.

M. Nakanabo a félicité les partenaires techniques et financiers, notamment le PUDTR, pour leurs nombreuses réalisations en infrastructures et services de base, qui améliorent significativement les conditions de vie des populations.

Il a exprimé sa gratitude à TDH dont le soutien financier a rendu possible la tenue effective de cette session de concertation.

Les travaux ont également permis aux participants d’échanger sur l’application de la loi 045, visant à réduire l’utilisation des sachets plastiques, une mesure clé pour la préservation de l’environnement et la santé publique.

Les acteurs ont insisté sur la sensibilisation des populations et le renforcement des mesures de contrôle.

En marge de la rencontre, le Haut-commissaire, a appelé ses administrés à la prudence face aux risques liés aux fortes pluies de la saison.

Souleymane Nakanabo, a recommandé d’éviter les traversées de cours d’eau en crue, de ne pas s’abriter sous les arbres en cas d’orage et de signaler toute situation de danger aux services de secours.

Cette troisième session du CCP du Mouhoun qui s’est achevée sur des notes de satisfaction, marque une nouvelle étape dans les efforts de concertation et de coordination des acteurs locaux, pour un développement plus inclusif et résilient de la province.

