BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-BOURSES-SCOLAIRES -PRESELECTION

Mouhoun/Bourses scolaires : La commission régionale examine 1 363 dossiers

Dédougou, 11 sept. 2025 (AIB)- La commission régionale de présélection des dossiers de bourses scolaires de Bankui, a entamé, ce jeudi 11 septembre 2025 à Dédougou, une session de deux jours consacrée à l’examen de 1 263 dossiers soumis par des candidats.

Présidée par le directeur régional en charge de l’Enseignement secondaire de Bankui, Raoul Sanon, cette rencontre tenue le jeudi 11 septembre 2025 à Dédougou, vise à préparer les travaux de la commission nationale des bourses scolaires.

Selon M. Sanon, il s’agit d’un processus inédit dans la région, marqué par une organisation rigoureuse et transparente.

« Pour la première fois, nous mettons en œuvre un mécanisme structuré afin de garantir que chaque apprenant, indépendamment de son origine, ait accès à des opportunités éducatives équitables », a-t-il affirmé.

Le dispositif mis en place, coordonné au niveau régional et national, poursuit l’objectif d’assurer l’équité, la transparence et l’accessibilité des aides financières aux élèves remplissant les conditions d’éligibilité fixées par les textes en vigueur.

Durant quarante-huit heures, les membres de la commission vont passer en revue chaque dossier afin de retenir ceux conformes, lesquels seront transmis pour validation à la commission nationale.

Cette étape est jugée déterminante pour que l’attribution des bourses réponde aux principes de justice et d’égalité des chances et que les bénéficiaires puissent en disposer dans les délais requis durant l’année scolaire.

Par cette démarche, la région de Bankui entend contribuer à la promotion de l’égalité des chances et à l’ouverture de nouvelles perspectives éducatives pour les jeunes apprenants.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/oo