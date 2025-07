Burkina-Mouhoun-Examen-BAC-Résultats

Mouhoun/Baccalauréat 2025 : «Les indicateurs au niveau des examens sont appréciables», DR

Dédougou, le 10 juil. 2025 (AIB)- Le directeur régional de l’Enseignement secondaire, Raoul Sanon, a déclaré, le jeudi 10 juillet 2025, que malgré la situation sécuritaire que connait la région de Bankuy, les indicateurs au niveau des examens sont appréciables.

Les différents jurys du Baccalauréat session de 2025 dans la région de Bankuy ont proclamé les résultats du second tour le mercredi 09 et le jeudi 10 juillet 2025.

La région de Bankuy enregistre un taux global de succès de 61,25% dont 62,19% pour les filles et 60,24% pour les garçons soit un gain de 7,46 points par rapport à la session de 2024.

Sur un effectif total de 7 698 présents à la session du Baccalauréat session de 2025, 4715 sont déclarés admis dont 2479 filles et 2236 garçons soit un taux de réussite global de 61,25%.

L’analyse des résultats classe la province du Nayala première de la région avec 70,44, suivie de la Kossi avec 64,57%, la province du Sourou en 3e position avec un taux de 63,92%.

La province du Mouhoun occupe la quatrième place avec 60,53%, celle des Balé la cinquième avec 60,50% et les Banwa la sixième place avec un taux de 41,25%.

«Malgré le contexte de crise sécuritaire que connait la région de Bankuy, les indicateurs au niveau des examens sont appréciables», s’est réjoui le directeur régional de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, Raoul Sanon.

Il a salué la résilience des acteurs de l’éducation, l’accompagnement des autorités au niveau régional et national et le dévouement des forces combattantes dont les actions sur le terrain ont permis la réouverture des classes et la tenue effective des examens.

« Ces résultats nous donnent une satisfaction bien vraie que nous souhaitions le 100%. 61,25% est une première dans la région», a ajouté M. Sanon.

Le directeur régional a remercié les acteurs qui ont travaillé pour que cela soit une réalité dans la région qui, depuis quelques années est confrontée à la question d’insécurité.

«Je rends un vibrant hommage aux FDS et les VDP, pour leur engagement. Un vibrant hommage à tous les acteurs de l’éducation qui se battent jour et nuit pour que l’éducation soit débout dans la région. Notre souhait est de faire mieux les années à venir», a-t-il dit.

Pour cette année, toutes les six provinces de la région ont abrité des jurys de composition pour les examens du BEPC et du Baccalauréat.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo