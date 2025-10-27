BURKINA-MOUHOUN-FORCES-ARMEES-NATIONALES-SALUBRITE

Mouhoun/65e anniversaire des forces armées nationales : Une vaste opération de salubrité à Dédougou

Dédougou, 25 oct. 2025 (AIB)- Dans le cadre de la commémoration du 65e anniversaire des Forces armées nationales (FAN), les Forces de défense et de sécurité (FDS) de la garnison de Dédougou, ont organisé, le samedi 25 octobre 2025, une vaste opération de salubrité dans plusieurs lieux publics de la ville, notamment au Centre hospitalier régional (CHR), la salle polyvalente et le cimetière militaire.

Munis de balais, de râteaux et d’autres outils de nettoyage, les éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS), appuyés par les volontaires issus de la population, ont procédé, le samedi 25 octobre 2025, au nettoyage et à l’assainissement de ces espaces symboliques de la vie communautaire et du souvenir collectif.

Placée sous la supervision du chef de corps du 51ᵉ Régiment d’infanterie commando (RIC), le commandant Ambroise Bélemkoabga, représentant le Commandant de la 5ᵉ Région militaire, l’activité a connu la présence effective des autorités administratives et communales du Mouhoun.

Le secrétaire général de la province du Mouhoun, Boureima Ouédraogo, le premier vice-président de la délégation spéciale de Dédougou, Charles Coulibaly, ont participé à cette initiative citoyenne qui traduit l’engagement constant de l’armée pour le bien-être des populations, au-delà de sa mission première de défense du territoire.

Les autorités communales de Dédougou ont, pour leur part, apporté un appui logistique à travers la mise à disposition de matériel de nettoyage et de tricycles pour l’évacuation des ordures.

Pour le commandant Bélemkoabga, cette action entre dans le cadre de la commémoration du 65e anniversaire des forces armées nationales et vise à contribuer à l’assainissement du cadre de vie tout en renforçant les liens de fraternité et de solidarité entre les Forces armées nationales et les populations.

« A travers cette opération, nous voulons rappeler que le soldat burkinabè est d’abord un citoyen au service de sa communauté. La propreté, le civisme et la solidarité sont aussi des formes de défense nationale », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que les Forces armées nationales, au-delà de leurs missions sécuritaires, s’investissent également dans le service communautaire et le développement local, en parfaite harmonie avec leur vocation républicaine.

En écho à cette démarche, les FDS de la garnison de Dédougou ont réitéré leur engagement à multiplier ce type d’initiatives citoyennes, convaincus que la propreté, la solidarité et le civisme participent à la construction d’une Nation forte et unie.

Au-delà de son aspect symbolique, cette opération de salubrité illustre la volonté des Forces armées nationales de consolider le lien de confiance avec les populations, dans un esprit d’unité, de cohésion et de responsabilité partagée.

Ele s’inscrit pleinement dans la vision d’une armée républicaine, proche du peuple et résolument engagée pour la paix, la sécurité et le développement du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/oo