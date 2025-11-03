BURKINA-MOUHOUN-ARMEE-COMMEMORATION-ANNIVERSAIRE

Mouhoun/65e anniversaire des forces armées nationales : L’engagement des forces armées pour la souveraineté salué à Dédougou

Dédougou, le 1er nov. 2025 (AIB)-La garnison de Dédougou a commémoré, le samedi 1er novembre 2025, le 65e anniversaire des Forces armées nationales (FAN), sous le thème : « Forces Armées Nationales engagées avec le peuple dans la Révolution Progressiste Populaire, pour une défense souveraine du territoire ». La cérémonie, présidée par le Commandant de la 5e région militaire et Commandant d’armes de Dédougou, le Lieutenant-colonel Idrissa Sosthène Coulibaly, a été marquée par des hommages, des décorations et des gestes de solidarité envers les soldats blessés au front.

Le Commandant de la 5e région militaire et Commandant d’armes de Dédougou, le Lieutenant-colonel Idrissa Sosthène Coulibaly, a transmis le message du ministre d’Etat, ministre de la Défense et des anciens combattants, qui a salué la bravoure des pionniers et rendu un hommage appuyé aux héros tombés pour la défense de la patrie.

Il a rappelé que ce 65e anniversaire se tient dans un contexte de refondation nationale, où la symbiose entre l’armée et le peuple constitue le socle de la souveraineté retrouvée du Burkina Faso.

Le Lieutenant-colonel Idrissa Sosthène Coulibaly, a souligné les réformes entreprises pour la montée en puissance des forces combattantes, notamment la création de nouvelles unités, l’amélioration des conditions de vie du personnel et la mise en place d’un institut de formation militaire.

Le Commandant de la 5e région militaire, a exprimé sa profonde gratitude au Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, ainsi qu’au peuple burkinabè pour leur appui constant à travers le Fonds de soutien patriotique.

Plaçant la célébration sous le sceau de la Révolution progressiste populaire, il a réaffirmé l’engagement indéfectible des Forces armées nationales aux côtés du peuple, dans la défense souveraine du territoire.

« Le pays est en révolution et les Forces Armées Nationales ne sauraient être en marge de cette dynamique. Cette orientation nous permet de rompre avec les schémas classiques qui ont longtemps maintenu notre pays dans l’aliénation et le sous-développement », a-t-il déclaré.

Lieutenant-colonel Coulibaly, a insisté sur la place centrale de l’armée dans cette révolution, en tant qu’émanation du peuple et garante de la dignité nationale.

« Face à la guerre asymétrique qui nous est imposée, nous n’avons pas le droit de fléchir. La victoire appartient aux peuples dignes, courageux et solidaires. Notre peuple, fier héritier des grands résistants à la pénétration coloniale, ne renoncera jamais à sa liberté ni à sa souveraineté », a-t-il martelé, avant d’appeler à l’unité, à la discipline et à la vigilance pour garantir la victoire finale.

La cérémonie a également été ponctuée par la remise de décorations à treize militaires pour leur bravoure et leur dévouement exemplaire.

Douze d’entre eux ont reçu la médaille militaire, tandis qu’un sapeur-pompier a été distingué de la médaille d’honneur.

A l’issue de la cérémonie, une visite de réconfort a été effectuée à l’infirmerie du 10e Bataillon d’intervention rapide (BIR 10) et au Centre médical militaire, où les autorités ont remis des dons en nature et une enveloppe financière aux soldats blessés.

Le Président de la délégation spéciale de Dédougou, Dieudonné Tougfo, a annoncé un appui supplémentaire de la mairie pour améliorer les conditions de santé des blessés.

Ce geste, a-t-il dit, traduit l’engagement de la commune à accompagner ses Forces armées dans leur noble mission de défense du territoire.

Agence d’information du Burkina

SB/HB/OO