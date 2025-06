Montée mensuelle des couleurs : le ministre BARO invite ses collaborateurs à un engagement patriotique pour la réussite de la campagne de reboisement

La traditionnelle montée des couleurs du mois de Juin du Ministère de l’Environnement de l’Eau et de l’Assainissement s’est tenue ce Lundi 02 juin 2025 sous la présidence du Ministre Roger BARO.

A ce premier Lundi du mois , le Ministre BARO a salué l’engagement de ses collaborateurs et aussi rappelé l’importance de ce mois pour son département. Pour ce mois de juin, mois central en matière d’actions pour la restauration du couvert végétal, le ministre BARO a invité ses collaborateurs à une mobilisation patriotique pour la réussite des activités.Ce mois sera en effet marqué par la Journée mondiale de l’environnement, qui aura lieu le 5 juin, à Kaya et la Journée Nationale de l’Arbre et le lancement de la campagne nationale de reboisement. Pour ces journées, des actions fortes et concrètes doivent être mises en œuvre par tous les acteurs

« La Journée nationale de l’Arbre se fera avec des innovations comme chaque année.Cette année, l’ambition, est de mettre en terre et sécuriser 5 millions de pieds d’arbres, de manière simultanée, sur le territoire national.Chacun doit jouer sa partition. Reboisez dans vos quartiers. Ce n’est pas obligatoire, c’est patriotique. On parle de révolution populaire et progressiste.Ce ne sont pas des termes,ce sont des actions. Il faut appartenir à cette dynamique. On va inviter chacun dans son domaine à révolutionner ses actions. » a indiqué le Ministre Roger BARO.

Selon le bilan mensuel du personnel livré par la Directrice des Ressources Humaines Joséphine SIMPORE/COMPAORE, 7 221 agents dont 6 654 sont en activité , 04 à la Retraite et Cinq (05) sont absences irrégulières dont deux (02) au Centre-Est, un (01) au centre-Ouest, deux (02) à la DGEF.Elle a salué l’implication active de tous les acteurs pour la tenue des journées sportives et de loisirs dont la finale s’est tenue le 31 mai dernier.

