Montée des couleurs nationales à la Primature : l’esprit de la Révolution Progressiste Populaire exalté

‎Ce lundi 1er septembre 2025, s’est tenue la cérémonie mensuelle de montée des couleurs nationales à la Primature, sous la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Réuni sous le drapeau, le personnel de l’institution a une fois de plus renouvelé son engagement au service de la Nation.

‎

‎Dans son adresse solennelle, le Chef du Gouvernement a expliqué les enjeux de la Révolution Progressiste Populaire (RPP), qu’il a qualifiée de « souffle puissant qui anime notre cher pays », avec pour chef d’orchestre le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, dont « la vision audacieuse est un pacte sacré avec chaque Burkinabè, une feuille de route exigeante pour la reconquête de notre honneur national ».

‎

‎Le succès de cette révolution repose sur la symbiose parfaite entre le leadership du Président du Faso et la volonté populaire. Cette dynamique, a-t-il déclaré, se traduit par l’adhésion massive, spontanée et fervente du peuple burkinabè, de sa diaspora et des amis du Burkina Faso autour des initiatives présidentielles, telles que le Fonds de Soutien Patriotique, l’Agence pour la Promotion de l’Entrepreneuriat Communautaire, Faso Mêbo, l’offensive agro-sylvo-pastorale, le soutien indéfectible aux Forces de Défense et de Sécurité ainsi qu’aux Volontaires pour la Défense de la Patrie.

‎

‎« Désormais, le Burkinabè n’est plus spectateur de son histoire. Il en est devenu l’acteur principal et le premier bénéficiaire. Il en comprend les enjeux, en assume les charges et en défend farouchement les acquis », a-t-il souligné.

‎

‎Conscient que la route reste longue et les défis immenses, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a lancé un appel à l’union sacrée derrière la vision audacieuse portée par le Capitaine Ibrahim Traoré.

‎

‎« Chaque pas que nous faisons ensemble est un pas de plus vers la victoire finale. La Révolution Progressiste Populaire est une réalité vivante, une énergie collective qui balaie les doutes et construit le Burkina Faso de nos rêves : un Burkina souverain, pacifié et uni. Travaillons sans relâche. Restons unis et vigilants. Croyons en notre pays, croyons en nous-mêmes », a-t-il conclu.

‎

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞