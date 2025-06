Montée des couleurs à l’hôtel administratif du Centre : « Nous devons évoluer vers un patriotisme actif, un patriotisme agissant qui contribue à construire notre pays »

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO et son collègue Ministre en charge de l’Urbanisme, Mikaïlou SIDIBÉ ont assisté avec le personnel de l’hôtel administratif du Centre, à la montée mensuelle des couleurs ce lundi 2 juin 2025. A cette occasion, le Ministre Porte-parole du Gouvernement a livré son message du jour.

Dans son intervention, le Ministre a d’abord eu une pensée pieuse à l’endroit des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). Il a insisté sur le fait que nous ne devrions jamais nous lasser de leur rendre hommage car c’est grâce à eux que le Burkina reste debout et résilient.

Ensuite, le Ministre Pingdwendé a rappelé la symbolique de la montée des couleurs qui est <<un moment pour chacun de nous de réaffirmer sa fierté d’appartenir à un Burkina debout et en marche vers sa prospérité >> . Il a invité l’ensemble du personnel à être des patriotes engagés à l’image de Tinkuilga NANA qui a fait la distance de Saponé au Lycée Philippe ZINDA de Ouagadougou à vélo, transportant un sac de ciment pour Faso MEEBO. Le Ministre a invité du même coup le personnel à s’organiser individuellement, en groupe où par département ministériel pour initier des actions de contribution à cette initiative qui vise à changer le visage de nos villes et campagnes. <<Nous devons évoluer vers un patriotisme actif, un patriotisme agissant qui contribue à construire notre pays », soutient le Ministre Porte-parole du Gouvernement>>.

Enfin, le mois de juin étant marqué par les examens scolaires et la fête de Tabaski, le Ministre Pingdwendé a souhaité une bonne chance aux candidats et une bonne fête de Tabaski aux fidèles musulmans.