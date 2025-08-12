Montée collective des couleurs nationales : la SRPJ se dévoile à Kaya

Kaya, 12 août 2025 (AIB) – Le mardi 12 août 2025, les corps constitués de la région des Kuilsé ont participé à la traditionnelle montée mensuelle des couleurs à Kaya, sous la présidence de Mme Bernadette Adenyo/Sermé, secrétaire générale de la région.

Le Service régional de la Police judiciaire (SRPJ) a accueilli cette cérémonie symbolique de montée collective du pavillon national. Autorités administratives, militaires, paramilitaires et civiles, sous la présidence de Mme Bernadette Adenyo/Sermé, ont ainsi renouvelé leur engagement patriotique en élevant ensemble les couleurs nationales.

Cet événement a été l’occasion pour la structure hôte de se présenter au public. Selon le commissaire de police Larba Salambanga, directeur régional de la Police nationale des Kuilsé, le SRPJ, créé en 2012, est une entité clé au sein de sa direction. Il est chargé des enquêtes criminelles, de la répression des infractions et de la collaboration avec les autorités judiciaires dans le cadre des procédures pénales. Actuellement, le SRPJ des Kuilsé est dirigé par le commissaire de police Bado B. Désiré.

En outre, le directeur régional des Sports et Loisirs des Kuilsé a profité de cette occasion pour présenter aux autorités et à la population les lauriers remportés par la région. L’équipe masculine de volleyball de l’École de formation de la relève sportive (EFORS) des Kuilsé a été sacrée championne de la 6ᵉ édition des compétitions EFORS, tenue le 12 juillet 2025 à Ouahigouya. Le trophée et les médailles ont été fièrement exposés devant l’assistance.

